Рубль днем умеренно снижается к доллару и евро в рамках коррекции после заметного роста накануне

Москва. 8 октября. Доллар США и евро умеренно подрастают на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль снижается к бивалютной корзине после активного укрепления накануне на фоне некоторого охлаждения у глобальных инвесторов "аппетита к риску" в ожидании скорого начала сворачивания стимулов со стороны ФРС США.

Курс доллара США составил 72,005 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,245 руб./EUR1, подорожав на 42,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 36 копеек - до 77,06 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 9-11 октября на 29,72 копейки, до 71,9882 руб./$1, и опустил курс евро на 48,05 копейки, до 83,1248 руб./EUR1. Основной причиной снижения официальных курсов стало падение доллара и евро на торгах "Московской биржи", наблюдавшееся во второй половине дня четверга, уже после того, как ЦБ РФ установил курсы на 8 октября.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", причиной приосанившегося укрепления рубля к доллару и евро на торгах в пятницу является снижение спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран, по сравнению с предыдущим днем, когда именно этот спрос толкал валюты emerging markets вверх. На этом фоне произошло и ослабление "бычьих" настроений на мировых фондовых площадках, в частности, динамика азиатских и европейских индексов в пятницу в целом нейтральная после бурного роста накануне. Вместе с тем возобновился рост американского доллара к основным мировым валютам на рынке Forex, что также является следствием охлаждения "аппетита к риску".

Позитивной для курса нацвалюты остается лишь динамика нефтяных цен, но она не в силах противостоять общемировым настроениям глобальных инвесторов. Увеличению стоимости нефти способствует большой спрос на рынке, обусловленный восстановлением глобальной экономики, сокращением предложения из-за последствий урагана "Ида" в Мексиканском заливе, а также энергетическим кризисом в Европе и некоторых странах Азии. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в пятницу составила $82,38 за баррель, что на 0,64% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $78,8 за баррель, что на 0,64% выше итогового значения предыдущей сессии.

Поддержку нефтяному рынку также оказывает заявление американского министерства энергетики о том, что оно пока не планирует продажу нефти из стратегического резерва. США время от времени использовали свои стратегические резервы, обычно после ураганов или других перебоев в поставках, пишет Trading Economics. Ранее на этой неделе министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в ходе саммита Energy Transition Strategies сообщила, что ведомство обсуждает вариант задействования стратегических резервов для успокоения нефтяного рынка и сдерживания роста цен.

Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 194 тыс., минимальными темпами с начала года, свидетельствуют данные министерства труда. Согласно пересмотренным данным, в августе показатель вырос на 366 тыс., а не на 235 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в сентябре упала до 4,8%, минимального уровня с марта 2020 года, по сравнению с 5,2% в августе. Эксперты в среднем ожидали роста количества рабочих мест в сентябре на 500 тыс. и снижения безработицы до 5,1%.

"Валютная пара "доллар-рубль" сегодня торгуется вблизи психологически важной отметки 72 руб./$1, к цене вчерашнего закрытия пара прибавила порядка 0,4%. После выхода из среднесрочного диапазона рубль не смог уверенно закрепиться под отметкой пробоя, поэтому наши ожидания остаются консервативными - ожидаем проторговки доллара в нижней части среднесрочного диапазона вблизи уровня 72 руб./$1. Однако стоит отметить, что рубль остается самой привлекательной валютой emerging markets, что локально может позволить выйти валютной паре "рубль-доллар" из диапазона", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

В свою очередь ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа компании "Финам" Анна Зайцева отмечает, что "в пятницу индекс доллара подрастает и находится вблизи своего годового максимума в ожидании публикации сентябрьских данных по рынку труда в США. Доходность 10-летних казначейских облигаций США обновила сегодня четырехмесячный максимум, достигнув отметки 1,6% годовых. Стоит также отметить снижение неопределенности в отношении потолка американского госдолга, что является плюсом для доллара. Вчера Сенат США принял законопроект о повышении потолка госдолга на $480 млрд до 3 декабря, пока идут переговоры между республиканцами и демократами".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в пятницу относительно предыдущего торгового дня, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов немного подросла. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась за день на 3 базисных пункта - до 6,73% годовых, а по кредитам на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 6,93% годовых. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла за день на 1 базисный пункт - до 7,30% годовых, а ставки на срок 3 месяца и 6 месяцев увеличились на 2 базисных пункта - до 7,65% и 7,70% годовых соответственно.