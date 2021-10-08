Финам" рекомендует покупать акции Sanofi с целью 103 евро за штуку на горизонте 123 месяцев, что предполагает потенциал роста 24,2%,сообщается в материале инвесткомпании.

"Будучи ведущей европейской фармацевтической компанией с общеизвестной специализацией на вакцинах, Sanofi взяла на вооружение максимально адаптивный подход в условиях пандемии коронавируса. Переориентировка с разработки мРНК-вакцины от коронавируса на иные виды вакцин и контрактное производство вакцин для других фармгигантов позволила Sanofi эффективнее распоряжаться средствами на R&D и сфокусироваться на тех сегментах, где ее наработки наиболее успешны. Компания недооценена с фундаментальной точки зрения, и ее акции способны показать доходность выше рыночной в ближайшие 12 месяцев", - пишет аналитик "Финама" Саидова Зарина.

Sanofi активно расширяет свои биотехнологические наработки, в частности, посредством приобретений, подчеркивает эксперт. В январе 2020г компания приобрела американскую биотехнологическую фирму клинической стадии Synthorx ради ее разработок в области лечения рака и аутоиммунных заболеваний, а в сентябре 2020г завершилась сделка по поглощению Principia Biopharma, биофармкомпании поздней клинической стадии, специализирующейся также на аутоиммунных недугах.

"Нам импонирует гибкий и адаптивный подход топ-менеджмента к стратегии в вакцинном бизнесе - компания не стала бездумно гнаться за первенством в изобретении вакцины от COVID-19, но задействовала свои мощности в производстве ковидных вакцин других фармгигантов и сосредоточилась на своих наиболее успешных направлениях вакцин, в том числе от гриппа", - отмечает Саидова.

По итогам второго квартала компания зафиксировала рост выручки на 6,5% г/г, до 8,74 млрд EUR, и превзошла усредненные ожидания на 360 млн EUR, скорректированная чистая прибыль на акцию составила 1,38 EUR и на 0,06 EUR превысила прогнозы. Скорректированная квартальная чистая прибыль показала рост на 8,1%, до 1,73 млрд EUR. Выручка вакцинного направления возросла на 10,2% г/г, а фармацевтического - на 6,0%.

Компания на текущий момент торгуется с существенным дисконтом относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA за 2022 год. Аналитик "Финама" полагает, что выраженная недооцененность позволит Sanofi опередить сектор по доходности в перспективе ближайшего года. Кроме того, акции Sanofi можно считать дивидендным вложением - DY (LTM).

К числу рисков для Sanofi Саидова относит потенциальные новые карантинные ограничения в глобальном масштабе, которые могут помешать своевременным врачебным назначениям терапии диабета, астмы, атопического дерматита и других хронических заболеваний.

Sanofi - базирующаяся во Франции транснациональная фармацевтическая корпорация, одна из крупнейших фармкомпаний в мире. Занимается исследованиями, разработкой и производством препаратов по трем ключевым направлениям - фармацевтика, потребительские товары для здоровья и вакцины.

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