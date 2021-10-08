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08 октября 2021 года 15:40
Бумаги АЛРОСА, ММК и ПИКа будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги "АЛРОСА", "ММК" и ГК "ПИК" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Аналитик Дмитрий Пучкарев напоминает, что на следующей неделе данные по продажам за сентябрь, а также операционные показатели за III квартал и 9 месяцев представит "АЛРОСА". Наиболее важны будут результаты по реализации в сентябре и комментарии менеджмента по состоянию рынка, прогнозы до конца года. "Техническая картина в акциях "АЛРОСА" умеренно позитивная. Бумаги избавились от перекупленности в рамках коррекционного отката. Длинный выкупной "хвост" на дневном интервале свидетельствует о силе покупателей, а начавшийся на торгах пятницы отскок может получить продолжение. Ближайшее сильное сопротивление сейчас - 140 руб. Если получится вернуться выше, то можно будет рассчитывать на подъем к 150 руб.", - указывает эксперт. "ММК" планирует представить операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 13 октября. В фокусе внимания инвесторов будут сортамент продаж, а также цены реализации. В рамках вебкаста с компанией было обозначено, что завершение сокращения запасов и отложенный спрос могут поддержать внутренние цены на сталь в РФ в IV квартале. "Акции "MMК" в последние дни развили отскок от минимумов. Снижение отчасти было обусловлено дивидендным гэпом, а также SPO. Последний момент позитивен для динамики акций на среднесрочном горизонте, так как позволяет рассчитывать на возвращение бумаг в индекс MSCI Russia в рамках ноябрьской ребалансировки. Компания остается в списке фаворитов отрасли благодаря позитивному влиянию на финансовые результаты коррекции цен на железную руду, а также сравнительно низкому влиянию налоговых изменений с 2021г. С технической точки зрения акции развивают отскок, растущая тенденция в силе. Благодаря отмеченному выше фундаментальному позитиву, у бумаги есть все шансы развить восходящее движение. Ближайшая цель сейчас - закрытие дивидендного гэпа, далее ориентиры сместятся к 80 руб.", - отмечает стратег BCS Express. "Группа компаний ПИК" планирует представить 14 октября операционные результаты за III квартал и 9 месяцев. Пучкарев предполагает, что данные по продажам будут позитивными благодаря сезонной активизации покупателей, при этом цены реализации, вероятно, незначительно снизятся. "Интерес также представляют результаты сегмента модульного строительства, для развитие которого было недавно проведено SPO. После продажи казначейского пакета акции "ПИКа" сильно скорректировались, однако сейчас котировки развивают отскок. Учитывая перспективы развития и амбициозные планы по росту недевелоперского направления, бумаги интересны на долгосрочную перспективу. Долгосрочный растущий тренд остается актуален. При дальнейшем подъеме ближайшей преградой может стать уровень 1400 руб. и далее исторический максимум на 1500 руб.", - пишет аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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