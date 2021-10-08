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08 октября 2021 года 15:16
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $209
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding Ltd." с целью $209 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-16 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32,28%, стоп-приказ: $137, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что китайские компании с начала года находятся под давлением из-за ужесточения регулирования со стороны властей КНР, рисков делистинга и напряженности в отношениях с США. Вышедший проект правил о хранении информации встретил позитивные отзывы, так как бизнес оценил его как "понятный", что положительно сказалось на котировках китайских компаний. Вторым положительным аргументом, на взгляд аналитиков, является намерения лидеров США и Китая провести виртуальный саммит до конца года. Возможное снижение напряженности между странами дает основания предположить, что риски делистинга также сокращаются. На этом фоне акции Alibaba, вероятнее всего, продолжат восстановление. "С технической точки зрения котировки компании оттолкнулись от $138,44, продемонстрировав рост более 12%. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 6,5% и выставлении стоп-заявки на уровне $137 риск на портфель составит 0,86%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43", - указывают эксперты "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: КИТАЙ-ALIBABA-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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