"Финам" открыл торговую идею: покупать GDR TCS Group с целью 8500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR TCS Group с целью 8500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 месяцев. Цена входа: 7520 руб., потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: 7250 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Недавно компания TCS Group продемонстрировала внушительные финансовые показатели за второй квартал 2021 года, тем самым повысив вероятность выхода из боковика и продолжения растущего тренда. Во втором квартале общее число клиентов банка увеличилось до 16,7 млн против 11,2 млн в прошлом году, а рост чистой прибыли составил около 57%. Помимо вышеперечисленного, совет директоров "Тинькофф" одобрил продление программы обратного выкупа расписок с рынка до 30 июня 2022 года. Помимо прочего, рост ставок в РФ оказался недостаточным для сдерживания инфляции. Скорее всего ЦБ продолжит поднимать ставки, что окажет позитивное влияние на чистую прибыль российских банков", - отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения бумага находится вблизи от ключевого уровня сопротивления в рамках бокового тренда. При его пробитии рекомендуем открывать позиции от 7520 рублей с целью 8500 руб. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 7250 руб., риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,6", - указывают аналитики.

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