Распродажа ОФЗ не имеет фундаментальных оснований - Инвестиционный банк Синара

Распродажа ОФЗ не имеет фундаментальных оснований, и предстоящее 22 октября заседание совета директоров ЦБ РФ может произвести охлаждающий эффект на рынок, отмечается в обзоре Инвестиционного банка Синара.

"Рынок ОФЗ находится в фазе активной распродажи. За последний месяц доходности выросли в среднем на 50 б. п. В то же время рубль укрепляется. Текущие доходности ОФЗ и ставки свопов подразумевают повышение ключевой ставки еще на 125-150 б. п. в ближайшее время - мы же считаем такое повышение необоснованным. Заявления Банка России не становятся более жесткими. Мы считаем маловероятным резкое повышение ключевой ставки в ответ на происходящую распродажу ОФЗ, а текущие уровни доходности ОФЗ нам представляются привлекательными. Предстоящее 22 октября заседание совета директоров ЦБ РФ может произвести охлаждающий эффект на рынок, снизив доходности ОФЗ", - пишут аналитики инвестбанка Сергей Коныгин и Александр Афонин.

Эксперты полагают, что агрессивное повышение ставки маловероятно - скорее всего, ЦБ повысит ставку до 7,25% до конца года.

"Конечно, новый скачок инфляции может стать триггером для более существенного повышения ставки, но мы считаем, что ЦБ РФ не станет справляться с растущими ценами таким образом, - указывают Коныгин и Афонин. - В середине года российская экономика начала значительно замедляться, что невозможно объяснить только исчерпанием эффекта базы. Рост реального ВВП в августе снизился до 3,7% г/г с 4,9% в июле. Объемы промышленного производства с корректировкой на сезонные факторы падают третий месяц подряд. Ограничительная ДКП может еще больше замедлить восстановление экономики, а это не то, к чему, по нашему мнению, стремится Банк России. Мы ожидаем, что ставки стабилизируются примерно на текущих уровнях, а дальнейшее охлаждение инфляционных ожиданий вернет спрос инвесторов, что станет драйвером снижения доходностей ОФЗ".

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