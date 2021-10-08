Рубль будет торговаться в диапазонах 71,9-72,6 руб./$1 и 83-84 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 71,90-72,6 руб./$1 и 83-84 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.

"События этой недели были прямым повторением прошлой: цены на энергоносители вновь били рекорды, - напоминает эксперт банка. - Так, кубометр газа достиг стоимости $2000, нефть поднялась до отметки в $80 за баррель марки Brent. На этом фоне рубль продолжил укрепляться к мировым валютам, поднявшись до 71,99 руб./$1 и 83,11 руб./EUR1. На российском рынке после выступления Эльвиры Набиуллиной, на котором глава ЦБ заявила о намерении регулятора продолжать ужесточение денежно-кредитной политики в стране, наблюдается рост доходности облигаций федерального займа, рынок акций продолжил рост. Так, доходность по "длинным" ОФЗ выросла до 7,6%, по "коротким" она поднялась выше 7% годовых".

Такая тенденция, по мнению Зотова, свидетельствует о том, что рынок не верит в то, что ставка перестала расти, и в перспективе мы можем увидеть не одно повышение ставок в этом году. В условиях высоких цен на энергоносители эксперт дает прогноз на следующую неделю: 71,90-72,6 руб./$1, 83-84 руб./EUR1.

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