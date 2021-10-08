Котировки золота могут протестировать уровень $1745/унц. в пятницу - Sber CIB

Котировки золота, скорее всего, протестируют уровень $1745 за тройскую унцию в пятницу, говорится в комментарии Sber CIB.

"Золото в четверг подешевело с $1760 до $1755 за унцию, а доходность 10-летних гособлигаций США выросла с 1,53% до 1,57%. На данный момент золото котируется около $1755 за унцию. В пятницу инвесторы ждут данных по рынку труда в США. Мы считаем, что золото в пятницу снова протестирует поддержку на отметке $1745 за унцию", - пишет аналитик инвестбанка Антон Чернышев..

По его мнению, цены на золото находятся под давлением перед публикацией отчета по рынку труда в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 октября, составило 326 тыс. при прогнозе 348 тыс. Недельный показатель был самым низким за месяц, и рынок золота негативно отреагировал на эти данные в преддверии сегодняшней публикации отчета по рынку труда.

"Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что видит риски ускорения инфляции, но считает этот фактор временным. Она также отметила, что может потребоваться больше времени, чтобы устранить проблемы спроса и предложения. Протокол последнего заседания ЕЦБ показал, что, по мнению европейского регулятора, инфляционные риски в 2022 и 2023 годах могут быть выше, чем предполагается. Однако в целом в этом документе не было сигналов об ужесточении позиции ЕЦБ, и его публикация не поддержала цены на золото", - комментирует Чернышев.

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