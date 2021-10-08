Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, вероятно, в диапазоне 4380-4440п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 4380-4440 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 увеличивается в направлении к 50-дневной скользящей средней, найдя поддержку на отметке 4300 пунктов. Индикаторы MACD и RSI растут до нейтрального уровня, указывая на равновесие сил "быков" и "медведей", - пишут аналитики инвесткомпании.

Они отмечают, что мировые фондовые площадки демонстрируют лучшую неделю с начала сентября. Оптимизму "быков" способствует временное повышение потолка госдолга США и уменьшение риска дефолта, а также снижение цен на природный газ. Накануне Сенат принял законопроект о продлении финансирования госорганов до 3 декабря за счет дополнительных заемных средств в размере $480 млрд.

Такая мера временно ослабляет напряженность на рынках, однако эксперты рекомендуют обратить внимание на то, что кардинальное решение по лимиту госдолга должно быть принято примерно в то же время, что и по вопросу о государственном финансировании. Кроме того, текущая ситуация дает демократам возможность проработать детали предложенного ими законопроекта о стимулировании экономики. Не исключено сокращение объема пакета до $1,9-2,1 трлн с тем, чтобы добиться согласия умеренных демократов Манчина и Синема.

"Ценовое давление, вызванное удорожанием сырьевых товаров, перспектива ужесточения денежно-кредитной политики и замедление темпов роста в секторе недвижимости Китая по-прежнему создают риски для восстановления экономики после пандемии, что вызывает беспокойство у инвесторов. В пятницу рынки ожидают выхода отчета о занятости в США, который, скорее всего, укрепит ожидания того, что ФРС скоро начнет сокращать покупки облигаций", - указывают эксперты "Фридом Финанс".

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