Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "ММК" с целью 89 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Менеджмент "Магнитогорского металлургического комбината" будет обсуждать с основным акционером Виктором Рашниковым возможность дальнейшего увеличения free float компании, заявила директор по финансам "ММК" Мария Никулина в ходе вебинара для инвесторов, организованного BCS Global Markets. При этом она отметила, что менеджмент "ММК" считает существующий free float, сформированный по итогам сентябрьского размещения, достаточным для возвращения в индекс MSCI Russia. После исключения из индекса MSCI Russia в ноябре прошлого года "ММК" активно работает над возвращением в его состав, проводя размещение бумаг (в апреле 2021г Рашников продал в рынок 3% акций "ММК", в сентябре - еще 1,5%). Включение акций компании в индекс обеспечит более высокую ликвидность и приток пассивных инвесторов. Рекомендуем покупать акции компании с целевым уровнем 89 руб. за штуку", - пишут аналитики ПСБ.

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