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08 октября 2021 года 11:33

Рынок акций РФ утром консолидируется, растут Норникель и нефтяники

Москва. 8 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне роста мировых фондовых площадок и дорожающей нефти (Brent вновь превысила $83 за баррель) после отсрочки в США вопроса повышения лимита госдолга; индекс Мосбиржи торгуется в районе 4230 пунктов, при этом выросли бумаги "Норникеля" и нефтяников, просели акции металлургов и "Газпрома".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 4230,6 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1851,12 пункта (-0,2%); цены blue chips на "Московской бирже" изменились в пределах 2%.

Доллар стоит 72,0 рубля (+0,3 рубля).

Подорожали акции "Норникеля" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,7%), бумаги "Московской Биржи" (-0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,5%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Цена ноябрьского фьючерса на газ на хабе TTF на бирже ICE Futures утром в пятницу составляет 103 евро за МВт/ч, или $1230 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. В среду утром цена взлетала до рекордных 161,5 евро за МВт/ч, или почти $1930 за тысячу кубометров.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на мировых фондовых биржах инвесторы воодушевлены перспективой урегулирования энергетического кризиса при помощи России, а также временным разрешением долгового вопроса в США. В то же время возвращение нефтяных цен к росту и отступление цен на природный газ от локальных минимумов предупреждают об актуальности инфляционных рисков. В пятницу опасность для покупателей представляют слишком сильные данные по занятости в США, которые могут создать почву не только для сокращения покупок облигаций ФРС, но и для более скорого повышения процентных ставок, полагает аналитик.

По оценке главного аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций постепенно нарастает жажда фиксации прибыли.

Драйвером отскока рынков акций вверх послужила информация о достижении договоренности между демократами и республиканцами об увеличении госдолга США, а также новость о возможной виртуальной встрече глав США и Китая. Но эти факторы не будут действовать длительное время, с большой вероятностью американский рынок акций будет торговаться в ближайшее время в высоковолатильном боковике, чутко реагируя на любые новости. В пятницу ожидается реакция на данные с рынка труда США.

На нефтяном рынке отметка $80 за баррель Brent устояла, от нее начался разворот с целью тестирования $85 за баррель, что поддержит нефтяные акции. Также растут бумаги "Норникеля", отскочившие от сильной поддержки 21 тыс. руб. на фоне роста цен на продукцию эмитента (никель в пятницу прибавляет более 3%, палладий растет на 2%). Однако новые среднесрочные позиции по "Норникелю" открывать рискованно, так как нет уверенности, что акции ГМК и в дальнейшем будут лучше рынка из-за увеличения налоговой нагрузки на компанию, а также неизбежного снижения дивидендов в будущем.

Просевшие цены на газ являются поводом для снятия технической перекупленности акций "Газпрома" и "НОВАТЭКа". Вряд ли кто-то ожидает, что теперь цены на газ уйдут в район $3 тыс. или хотя бы на долгое время останутся около $2 тыс. Тем не менее, на откатах акции "Газпрома" стоит подбирать, бумаги должны преодолеть отметку 400 руб.

Индекс МосБиржи торгуется выше верхней границы восходящего канала от сентября прошлого года. Поддержкой сейчас выступает верхняя граница коридора в районе 4170 пунктов. Вряд ли индикатору удастся сломать фигуру, и пока данный выход из коридора стоит рассматривать как "прокол", считает Антонов.

По словам начальника управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василия Карпунина, снижение нефти оказалось непродолжительным, "быки" просадку выкупили и вновь подняли цены к $83 за баррель.

В случае преодоления уровня $83,5 за баррель далее цели роста сместятся сразу к максимумам 2018 года на уровне $86,7 за баррель. Что касается сценария более глубокой коррекции, то сложившаяся картина будет оставаться в целом растущей, пока котировки находятся выше $77,5-79 за баррель.

На этой неделе на рынке появились спекуляции по поводу того, что США в целях стабилизации рынка нефти могут начать продавать ее из стратегических резервов (SPR). Пока эти разговоры не оказывают существенного влияния на котировки. Объем американских SPR составляет 617,77 млн баррелей. Их размер постепенно снижается с 2011 года. Использование резервов способно оказать лишь незначительный кратковременный эффект на цены. Причем в большей степени это может выражаться в росте премии Brent по отношению к WTI.

Текущие уровни нефтяных цен комфортны для большинства производителей, так что многие участники могут хеджироваться. Сейчас контракты с поставками через 12 месяцев торгуются на $8,2 дешевле ближайших фьючерсов - это максимальная разница в стоимости за 8 лет, отмечает Карпунин.

В США индексы акций в четверг выросли на 0,8-1,1% третью сессию подряд в ожидании скорого решения проблемы с повышением лимита госзаимствований, сообщает MarketWatch.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер объявил, что представители Республиканской и Демократической партий в Сенате достигли соглашения об увеличении потолка госдолга на $480 млрд, сообщает портал Axios. Это позволит министерству финансов продолжить финансирование расходов правительства до первых чисел декабря.

Позитивное влияние на настроения инвесторов в четверг оказала также новость о том, что Байден и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, проведут до конца этого года рабочие переговоры в виртуальном формате.

В пятницу в Азии также преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, китайский индекс Shanghai Composite после недельных выходных вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), в Европе нет единого вектора (индекс FTSE подрос на 0,1%, CAC40 и DAX просели на 0,2-0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 торгуется на уровне четверга).

Трейдеры ждут ключевых данных по рынку труда США за сентябрь (15:30 МСК), которые могут пролить свет на дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении ставок, а также скорого решения проблемы с повышением лимита госзаимствований. Аналитики в среднем прогнозируют рост числа рабочих мест в Штатах на 500 тыс. и снижение безработицы до 5,1% с 5,2%.

На нефтяном рынке цены в пятницу растут, завершая в "плюсе" седьмую неделю подряд на фоне дефицита энергоносителей как в Европе, так и в азиатских странах. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $83,09 за баррель (+1,4% и +1,1% в четверг), ноябрьская цена WTI - $79,47 за баррель (+1,5% и +1,1% накануне).

Министерство энергетики США заявило в четверг, что в данный момент не планирует продажу нефти из стратегического резерва, хотя ранее министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм говорила, что такая возможность обсуждается.

За последние три месяца Brent подорожала на 13%, WTI - на 11%. Подъему цен способствовало существенное увеличение спроса на нефть в экономике, восстанавливающейся от последствий пандемии COVID-19. При этом предложение на рынке сократилось из-за урагана "Ида", который привел к приостановке и долгому восстановлению добычи в Мексиканском заливе. Ситуацию усугубил энергетический кризис в Европе, где цены на газ достигли рекордных максимумов, а также в Азии, где уже отмечаются перебои с энергоснабжением.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+39,7% и +27,7% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+24% и +13,8% "префы"), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+12,1%), "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+11,8%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+7,9%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+5,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+5,2%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+4,4%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+3,6%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-6,3% и -13,7% "префы"), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,95), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 27,52 млрд рублей (из них 9,19 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,9 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,24 млрд рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
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