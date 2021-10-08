Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает перспективы акций Сбербанка и повышает их целевой уровень до 397 руб. за штуку, сообщается в обзоре банка.

"Сбербанк за 9 месяцев 2021г увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза - до 936,7 млрд рублей; рентабельность капитала составила 25,5%. Банк устойчиво получает прибыль на уровне более 100 млрд. руб. в месяц за счет роста кредитного портфеля и комиссионного дохода, а также умеренных темпов роста резервов (98 млрд. руб. vs 500 млрд. руб. за 9 мес. 2021г и 2020г соответственно). При прибыли за 9 мес. 2021г 937 млрд. руб. уровень в ~1,2 трлн. руб. по итогам года уже не вызывает сомнений. Показатель чистой процентной маржи (NIM) в сентябре вырос на 16 б.п. - до 5,15% (максимум с октября прошлого год) благодаря существенной доли активов с плавающими ставками и сохранением базовых ставок по вкладам на относительно низком уровне. Мы продолжаем позитивно смотреть на перспективы акций Сбербанка и повышаем целевой уровень до 397 руб. за акцию", - пишут аналитики ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.