Потенциал роста акций Сбербанка в ближайшей перспективе ограничен - "Атон"

Потенциал роста акций Сбербанка в ближайшей перспективе ограничен, полагают аналитики "Атона".

"Банк представил результаты за сентябрь по РСБУ и продолжает показывать сильные месячные результаты - уровень 1 трлн руб. по чистой прибыли уже недалеко. По уровню рентабельности собственного капитала банк также на высоте. Чистый процентный доход растет, а стоимость риска остается низкой. Вместе с тем мы отмечаем значительный рост операционных расходов. На этой неделе акции Сбербанка достигли исторического максимума, приблизившись к нашей целевой цене. В настоящее время банк торгуется с мультипликаторами P/BV 2021П 1.5x и P/E 2021П 7.4x. С учетом ралли в последние несколько недель потенциал роста акций в ближайшей перспективе представляется нам ограниченным", - пишут аналитики "Атона".

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