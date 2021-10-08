Идея дня: акции Trip.com интересны для покупки - "ВТБ Мои Инвестиции"

"ВТБ Мои Инвестиции" отдают предпочтение акциям Trip.com среди интернет-компаний, специализирующихся на одном виде деятельности, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы.

"Нам кажутся интересными китайские интернет-компании, специализирующиеся на одном виде деятельности. Такие компании, скорее всего, не попадут под пристальное внимание регуляторов. При этом они могут выиграть от господдержки, направленной в сектор недвижимости, текущая ситуация в котором негативно влияет на деловую активность. Учитывая ослабление рисков COVID, нам особенно нравятся гостиничные сервисы, включая Trip.com - входит в Топ-10 глобальных акций", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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