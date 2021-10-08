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08 октября 2021 года 10:00

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 8 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.

Американские фондовые индексы завершили "в плюсе" третью сессию подряд в ожидании скорого решения проблемы с повышением лимита госзаимствований. Лидер сенатского большинства Чак Шумер объявил, что представители Республиканской и Демократической партий в Сенате достигли соглашения об увеличении потолка госдолга на $480 млрд. Это позволит министерству финансов продолжить финансирование расходов правительства до первых чисел декабря. Министр финансов США Джанет Йеллен неоднократно предупреждала конгрессменов, что средства у ее ведомства могут закончиться в середине октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований. Президент США Джо Байден также заявлял о необходимости срочного повышения потолка госдолга в ходе встречи в Белом доме с представителями крупных банков и компаний.

Позитивное влияние на настроения инвесторов в четверг оказала также новость о том, что Байден и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, проведут до конца этого года рабочие переговоры в виртуальном формате.

Вместе с тем фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу. Трейдеры ждут ключевых данных по рынку труда США, которые могут пролить свет на дальнейшие действия Федеральной резервной системы США в отношении ставок, а также скорого решения проблемы с повышением лимита госзаимствований. Японский индекс Nikkei 225 поднялся по итогам торгов на 1,37%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 мск вырос на 0,35%, гонконгский Hang Seng - снизился на 0,04%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в сентябре подскочил до 53,4 пункта по сравнению с 46,7 пункта месяцем ранее (эксперты в среднем ожидали менее значительного роста - до 49 пунктов). Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск опустился на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:25 мск поднялся на 0,9%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в пятницу утром, завершая ростом седьмую неделю подряд на фоне нехватки энергоносителей как в Европе, так и в азиатских странах. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в пятницу составила $83,15 за баррель, что на 1,46% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 1,1% - до $81,95 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $79,54 за баррель, что на 1,58% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 1,1% - до $78,3 за баррель.

Министерство энергетики США заявило в четверг, что в данный момент не планирует продажу нефти из стратегического резерва, хотя ранее министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм говорила, что такая возможность обсуждается. "США рассматривают все возможности" для того, чтобы успокоить нефтяной рынок и сдержать рост цен", - заявила Грэнхолм в среду в ходе саммита Energy Transition Strategies, проведенного Financial Times. Ее слова, а также обещания России увеличить поставки газа в Европу, привели к снижению цен на нефть в четверг. Рынок, однако, развернулся к росту, когда Минэнерго США заявило, что слова Грэнхолм относились к уже одобренным ранее Конгрессом продажам нефти из стратегического резерва, а не к новым шагам.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,122 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,526 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 октября снизился на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,73 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 726,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Россельхозбанк-20" (+0,4%), "Газпром БО-23" (+0,23%) и "ТМК БО-07" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-28" (-1%), "Альфа-Банк-002Р-10" (-0,27%) и "Сбербанк-001Р-SBER17" (-0,23%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 17,54% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERMG15-5Y-001Р-469R на 175,389 млн рублей и 59,14% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_SBRBCI10-7Y-001Р-470R на 591,383. Номинальный объем каждого выпуска - 1 млрд рублей. Срок обращения облигаций серии 469R - 5 лет, серии 470R - 7 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ООО "Татнефтехим" 11 октября планирует начать размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001-P-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 11% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года на уровне 11,52% годовых. Купонный период составит 2 месяца. По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинальной стоимости будет погашено в даты выплаты 29-го и 30-го купонов. Дюрация выпуска составит 1,81 года. "Мосбиржа" в конце сентября зарегистрировала программу биржевых облигаций компании объемом до 2 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "МСБ-Лизинг" 12 октября планирует начать размещение выпуска 5-летних облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 12,25% годовых, купоны ежемесячные, оферты не предусмотрено. Предусмотрена амортизация, начиная с 25-го купонного периода. Облигации будут размещаться в рамках программы серии 002Р объемом до 1 млрд рублей. В рамках 30-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

ДОМ.РФ приобрел в рамках оферты 14 млн 595,065 тыс. облигаций серии 001Р-03 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 97,3% выпуска. Компания разместила 10-летние облигации объемом 15 млрд рублей в апреле 2018 года по ставке купона 6,75% годовых. Ставка текущего купона - 7,5% годовых.

"О'Кей" (MOEX: OKEY) выставил на 26 октября оферту по облигациям серии 001Р-02. Количество приобретаемых бумаг - 5 млн штук. Период предъявления бумаг к выкупу - с 18 по 22 октября 2021 года. Дата приобретения - 26 октября 2021 года. Цена приобретения облигаций не может быть выше 100,5% от номинальной стоимости. Этот выпуск на 5 млрд рублей был размещен в апреле 2019 года по ставке 9,35% годовых на 10 лет.


Опубликовано: /Финмаркет/
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