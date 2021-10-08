Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в комментарии, в фокусе будут "Газпром" и макростатистика в США:

- "Газпром" представит инвесторам информацию о ситуации на рынке газа в Европе.

- Минтруда США опубликует отчёт по занятости за сентябрь (в 15:30 МСК).

- В США выйдут данные по оптовым запасам и еженедельная статистика по числу действующих буровых установок (в 20:00 МСК).

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