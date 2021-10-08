Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы в диапазоне 4235-4250п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, вероятно, начнет торги пятницы в диапазоне 4235-4250 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 4235-4250 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4220, 4200 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4270, 4280 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет существенное утреннее повышение нефтяных котировок. Позднее он вполне способен продолжить подъем в диапазон 4250-4270 пунктов". - прогнозирует старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Эксперт полагает, что во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, может оказать выход большого блока сентябрьской статистики, характеризующей состояние рынка труда в США (15:30 МСК).

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