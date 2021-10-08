"Финам" снизил рекомендацию для акций Globaltrans до "держать"

"Финам" снизил рекомендацию для акций Globaltrans с "покупать" до "держать" и подтверждает целевую цену на уровне 618,45 руб. за штуку, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе после ралли потенциал роста акций Globaltrans ограничен. При этом фундаментальные факторы привлекательности остаются в силе - компания продлевает долгосрочные сервисные контракты с крупными клиентами, выплачивает дивиденды и демонстрирует высокие показатели операционной эффективности. В связи с этим мы рекомендуем держать акции Globaltrans и подтверждаем нашу целевую цену 618,45 руб. с потенциалом 4%", - пишет эксперт Наталия Пырьева.

Эксперт напоминает, что в комментарии 24 сентября 2021г "Финам" рекомендовал "покупать" акции Globaltrans, и они достигли установленной аналитиками целевой цены, принеся доходность 17%. Акции продемонстрировали рост благодаря существенно возросшему спросу на погрузку угля и строительных материалов, а также за счет положительной ценовой конъюнктуры в сегменте полувагонов.

"Globaltrans является стабильным плательщиком дивидендов, - подчеркивает Пырьева. - Компания выплатила промежуточные дивиденды за 1П21 7 сентября в размере 4 млрд руб., или 22,5 руб. на акцию/GDR, с доходностью 3,85%. Целевой уровень финальных дивидендов за 2П 2021 определен на 25% выше промежуточных выплат и составит 5 млрд руб., или 28 руб. на акцию/GDR, с доходностью около 5%".

Финансовые показатели Globaltrans за 1П21, по мнению аналитика, оказались под давлением слабой ценовой конъюнктуры в сегменте полувагонов, сохранявшейся на протяжении почти всего отчетного периода. Однако в 2022г ожидается рост выручки и прибыли на 6,4% г/г и 40,1% г/г соответственно.

Пырьева указывает, что у Globaltrans высокие показатели операционной эффективности - коэффициент порожнего пробега в сегменте полувагонов у компании составляет 46% и является одним из самых низких в отрасли, несмотря на значительную волатильность грузопотоков и маршрутов клиентов, вызванную ковидными ограничениями.

"Ключевыми рисками для Globaltrans мы видим переизбыток предложения на рынке полувагонов, замедление в восстановлении сегмента нефтепродуктов и нефти в связи с последствиями COVID-19 и ограничениями по соглашению ОПЕК+, а также усиление инфляционного давления, особенно в стоимости запчастей и ремонтов, которое обусловлено ростом цен на сталь", - заключает стратег "Финама".

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