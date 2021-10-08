Котировки акций Норникеля могут продолжить подъем в диапазон 22700-23500 руб. - BCS Express

Котировки акций "Норильского никеля" могут в пятницу продолжить подъем в диапазон 22700-23500 руб., говорится в комментарии BCS Express.

"Акции ГМК до сессии четверга были одними из самых отстающих в последнее время среди голубых фишек. Вместе с умеренно позитивными новостями о погашении казначейских акций, поддержку бумагам оказал фактор роста ключевых металлов. Стоимость фьючерсов на палладий в четверг выросла на 3,7%, меди - на 2,5%. В пятницу с утра более 3% прибавляет никель. Бумаги "Норникеля" могут продолжить подъем в диапазон 22700-23500 руб.", - полагает аналитик инвесткомпании Василий Карпунин.

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