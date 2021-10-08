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08 октября 2021 года 09:01

Фондовый рынок США в плюсе, Brent - $82,94 за баррель

Рынок акций США вырос по итогам третьего дня подряд. Фондовые индексы АТР меняются без единой динамики. Цены на нефть растут, завершая в плюсе седьмую неделю подряд, Brent - $82,94 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили "в плюсе" третью сессию подряд в ожидании скорого решения проблемы с повышением лимита госзаимствований, сообщает MarketWatch.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер объявил, что представители Республиканской и Демократической партий в Сенате достигли соглашения об увеличении потолка госдолга на $480 млрд, сообщает портал Axios. Это позволит министерству финансов продолжить финансирование расходов правительства до первых чисел декабря.

Министр финансов США Джанет Йеллен неоднократно предупреждала конгрессменов, что средства у ее ведомства могут закончиться в середине октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований. Президент США Джо Байден в среду также заявлял о необходимости срочного повышения потолка госдолга в ходе встречи в Белом доме с представителями крупных банков и компаний.

Позитивное влияние на настроения инвесторов в четверг оказала также новость о том, что Байден и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, проведут до конца этого года рабочие переговоры в виртуальном формате.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 38 тыс. - до 326 тыс. человек, сообщило министерство труда. Аналитики в среднем ожидали снижения всего на 14 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Котировки акций Levi Strauss & Co. (SPB: LEVI) по итогам торгов взлетели на 8,5%. Производитель джинсовой одежды в третьем финквартале, который завершился 29 августа, увеличил выручку на 41%, что оказалось выше прогноза аналитиков.

Акции Rocket Lab USA Inc. подскочили в цене на 10,4% на новости о том, что компания подписала соглашение с NASA.

Twitter (SPB: TWTR), которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, объявила о продаже платформы для монетизации рекламы MoPub американскому маркетинговому разработчику программного обеспечения AppLovin Corp. за $1,05 млрд. Стоимость Twitter поднялась на 4,4%.

Кроме того, существенно подорожали бумаги Freeport-McMoRan Inc. (SPB: FCX) (+8,2%) и Ford Motor (SPB: F) (+5,5%).

В число лидеров роста котировок среди компонентов Dow Jones вошли акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) (+2,7%), Dow Inc. (SPB: DOW) (+2,4%) и Home Depot Inc. (SPB: HD) (+2,2%). При этом подешевели бумаги Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) (-0,25%), 3M Co. (SPB: MMM) (-0,3%), International Business Machines (SPB: IBM) (-0,4%) и Amgen (SPB: AMGN) (-0,4%).

Цена бумаг Conagra Brands (SPB: CAG) снизилась к концу дня на 0,75% после повышения в начале торгов. Выручка производителя готовых продуктов питания в минувшем квартале снизилась на 1%, но превзошла ожидания экспертов.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 337,95 пункта (0,98%) - до 34754,94 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось за день на 36,21 пункта (0,83%), составив 4399,76 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов увеличился на 152,1 пункта (1,05%) - до 14654,02 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные изменения на торгах в пятницу.

Трейдеры ждут ключевых данных по рынку труда США, которые могут пролить свет на дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС) США в отношении ставок, а также скорого решения проблемы с повышением лимита госзаимствований.

Сенат США во избежание дефолта одобрил законопроект о временном повышении потолка государственного долга, сообщило агентство Associated Press (AP). Законопроект, прошедший в Сенате через длительные дебаты между демократами и республиканцами, предусматривает повышение установленного предела госдолга на $480 млрд до 3 декабря текущего года. Это позволит американскому министерству финансов продолжить финансирование расходов правительства до первых чисел декабря.

Министр финансов США Джанет Йеллен неоднократно предупреждала конгрессменов, что средства у ее ведомства могут закончиться в середине октября, если Конгресс не увеличит лимит заимствований.

Президент США Джо Байден также заявлял о необходимости срочного повышения потолка госдолга в ходе встречи в Белом доме с представителями крупных банков и компаний.

Эта новость "взбодрила рынки", говорит эксперт Mizuho Bank Венкатесваран Лавания, которого цитирует MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:17 МСК поднялся на 1,6%.

Бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing дорожают на 2,4%, производителя потребительской электроники Sony - на 1,5%, инвестиционно-технологической SoftBank Group - на 3%.

Рыночная стоимость интернет-компании Rakuten уменьшается на 3,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 мск вырос на 0,35%, гонконгский Hang Seng - снизился на 0,04%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в сентябре подскочил до 53,4 пункта по сравнению с 46,7 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали менее значительного роста - до 49 пунктов.

Акции онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. повышаются на 3,9%, интернет-компании Meituan - на 0,6%, нефтяной CNOOC Ltd. - на 0,8%.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings дорожают на 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:25 мск опустился на 0,1%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,1%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:25 мск поднялся на 0,9%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto увеличилась на 3% и 4%.

Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая ростом седьмую неделю подряд на фоне нехватки энергоносителей как в Европе, так и в азиатских странах.

Министерство энергетики США заявило в четверг, что в данный момент не планирует продажу нефти из стратегического резерва, хотя ранее министр энергетики страны Дженнифер Грэнхолм говорила, что такая возможность обсуждается.

"США рассматривают все возможности" для того, чтобы успокоить нефтяной рынок и сдержать рост цен", - заявила Грэнхолм в среду в ходе саммита Energy Transition Strategies, проведенного Financial Times.

Ее слова, а также обещания России увеличить поставки газа в Европу, привели к снижению цен на нефть в четверг. Рынок, однако, развернулся к росту, когда Минэнерго США заявило, что слова Грэнхолм относились к уже одобренным ранее Конгрессом продажам нефти из стратегического резерва, а не к новым шагам.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в пятницу составляет $82,94 за баррель, что на $0,99 (1,21%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,87 (1,1%) - до $81,95 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $79,38 за баррель, что на $1,08 (1,38%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,87 (1,1%) - до $78,3 за баррель.

За последние три месяца Brent подорожала на 13%, WTI - на 11%. Подъему цен способствовало существенное увеличение спроса на нефть в экономике, восстанавливающейся от последствий пандемии COVID-19. При этом предложение на рынке сократилось из-за урагана "Ида", который привел к приостановке и долгому восстановлению добычи в Мексиканском заливе. Ситуацию усугубил энергетический кризис в Европе, где цены на газ достигли рекордных максимумов, а также в Азии, где уже отмечаются перебои с энергоснабжением.

"Рост спроса на нефть на фоне энергетического кризиса, вероятно, будет основным двигателем подъема рынка в ближайшие недели", - отмечает главный аналитик по сырьевому сектору Australia and New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс.

"Мы ожидаем, что запасы нефти продолжат снижаться, поскольку компании будут все активнее переключаться с газа на менее дорогую нефть перед зимним сезоном. Это подтолкнет цены на нефть еще выше", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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