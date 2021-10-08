Рубль в пятницу утром слегка корректируется вниз к доллару и евро после значительного роста накануне

Москва. 8 октября. Доллар США и евро незначительно растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль проседает к бивалютной корзине после значительного роста по итогам торгов четверга.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,72-71,8 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,78 руб./$1 (+8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82,8975 руб./EUR1 (+7,75 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7,89 коп. к уровню закрытия 7 октября, до 76,78 рубля.

Доллар при этом оказался на 50,54 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 70,78 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительное снижение рубля к доллару и евро на старте торгов 8 октября обусловлено коррекцией нацвалюты вниз после укрепления в предыдущие дни. В частности, по итогам торгов накануне курс доллара впервые с 16 июня опустился ниже отметки 72 рубля.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,86 за баррель, что на 1,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $79,24 за баррель, что на 1,2% выше уровня на закрытие рынка 7 октября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,8%, китайский CSI300 - на 1,07%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Американские фондовые индексы завершили "в плюсе" третью сессию подряд в ожидании скорого решения проблемы с повышением лимита госзаимствований.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер объявил, что представители Республиканской и Демократической партий в Сенате достигли соглашения об увеличении потолка госдолга на $480 млрд. Это позволит министерству финансов продолжить финансирование расходов правительства до первых чисел декабря.

Позитивное влияние на настроения инвесторов в четверг оказала также новость о том, что Байден и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, проведут до конца этого года рабочие переговоры в виртуальном формате.