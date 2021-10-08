08 октября 2021 года 08:30
Рубль в пятницу утром слегка корректируется вниз к доллару и евро после значительного роста накануне
Москва. 8 октября. Доллар США и евро незначительно растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль проседает к бивалютной корзине после значительного роста по итогам торгов четверга.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,72-71,8 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,78 руб./$1 (+8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 82,8975 руб./EUR1 (+7,75 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7,89 коп. к уровню закрытия 7 октября, до 76,78 рубля.
Доллар при этом оказался на 50,54 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 70,78 коп. ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительное снижение рубля к доллару и евро на старте торгов 8 октября обусловлено коррекцией нацвалюты вниз после укрепления в предыдущие дни. В частности, по итогам торгов накануне курс доллара впервые с 16 июня опустился ниже отметки 72 рубля.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,86 за баррель, что на 1,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $79,24 за баррель, что на 1,2% выше уровня на закрытие рынка 7 октября.
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 1,8%, китайский CSI300 - на 1,07%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.
Американские фондовые индексы завершили "в плюсе" третью сессию подряд в ожидании скорого решения проблемы с повышением лимита госзаимствований.
Лидер сенатского большинства Чак Шумер объявил, что представители Республиканской и Демократической партий в Сенате достигли соглашения об увеличении потолка госдолга на $480 млрд. Это позволит министерству финансов продолжить финансирование расходов правительства до первых чисел декабря.
Позитивное влияние на настроения инвесторов в четверг оказала также новость о том, что Байден и председатель КНР Си Цзиньпин, вероятно, проведут до конца этого года рабочие переговоры в виртуальном формате.
Опубликовано: /Финмаркет/
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08 октября 2021 года 15:40
BCS Express рекомендует обратить внимание на бумаги "АЛРОСА", "ММК" и ГК "ПИК" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
Аналитик Дмитрий Пучкарев напоминает, что на следующей неделе данные по продажам за сентябрь, а также операционные показатели за III квартал и 9... читать дальше
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08 октября 2021 года 15:16
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding Ltd." с целью $209 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-16 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 32,28%, стоп-приказ: $137, говорится в комментарии инвестиционной компании.
Эксперты отмечают, что... читать дальше
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08 октября 2021 года 14:51
Спрос на золото, вероятно, останется нестабильным, поскольку рынки продолжают оценивать потенциальное влияние макроэкономических показателей на политику Центральных Банков, отмечается в материале BCS Express.
"Цены на золото в сентябре снизились на 4%, до $1743 за унцию. Это был второй подряд... читать дальше
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08 октября 2021 года 14:21
"Финам" открыл торговую идею "покупать GDR TCS Group с целью 8500 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 месяцев. Цена входа: 7520 руб., потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: 7250 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Недавно компания TCS Group... читать дальше
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08 октября 2021 года 13:50
Распродажа ОФЗ не имеет фундаментальных оснований, и предстоящее 22 октября заседание совета директоров ЦБ РФ может произвести охлаждающий эффект на рынок, отмечается в обзоре Инвестиционного банка Синара.
"Рынок ОФЗ находится в фазе активной распродажи. За последний месяц доходности выросли в... читать дальше
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08 октября 2021 года 13:30
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 71,90-72,6 руб./$1 и 83-84 руб./EUR1 на следующей неделе, говорится в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова.
"События этой недели были прямым повторением прошлой: цены на... читать дальше
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08 октября 2021 года 13:10
Котировки золота, скорее всего, протестируют уровень $1745 за тройскую унцию в пятницу, говорится в комментарии Sber CIB.
"Золото в четверг подешевело с $1760 до $1755 за унцию, а доходность 10-летних гособлигаций США выросла с 1,53% до 1,57%. На данный момент золото котируется около $1755 за... читать дальше
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08 октября 2021 года 12:50
Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в пятницу, вероятно, в диапазоне 4380-4440 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".
"S&P 500 увеличивается в направлении к 50-дневной скользящей средней, найдя поддержку на отметке 4300 пунктов. Индикаторы MACD и RSI... читать дальше
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08 октября 2021 года 12:31
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "ММК" с целью 89 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.
"Менеджмент "Магнитогорского металлургического комбината" будет обсуждать с основным акционером Виктором Рашниковым возможность дальнейшего увеличения free float компании, заявила директор по... читать дальше
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08 октября 2021 года 12:10
"Финам" рекомендует покупать акции iShares Semiconductor ETF с целевой ценой $546,50 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 23,37%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
"Тренд на цифровизацию экономики, расширение покрытия 5G и широкополосного... читать дальше
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08 октября 2021 года 11:50
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 71,5-72,5 руб./$1 на следующей неделе, отмечается в комментарии Росбанка.
Пара доллар-рубль впервые с июня обновила уровни ниже 72 руб./$1 и в пятницу стартовала от уровней 71,73 руб./$1. По предварительным оценкам, на текущей неделе рубль вышел в... читать дальше
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08 октября 2021 года 11:33
Москва. 8 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне роста мировых фондовых площадок и дорожающей нефти (Brent вновь превысила $83 за баррель) после отсрочки в США вопроса повышения лимита госдолга; индекс Мосбиржи торгуется в районе 4230 пунктов, при этом выросли бумаги "Норникеля" и нефтяников, просели акции металлургов и "Газпрома". читать дальше
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08 октября 2021 года 11:31
Промсвязьбанк (ПСБ) позитивно оценивает перспективы акций Сбербанка и повышает их целевой уровень до 397 руб. за штуку, сообщается в обзоре банка.
"Сбербанк за 9 месяцев 2021г увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза - до 936,7 млрд рублей; рентабельность капитала составила 25,5%. Банк устойчиво... читать дальше
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08 октября 2021 года 11:01
Доходность 10-летних ОФЗ в пятницу, скорее всего, останется в диапазоне 7,5-7,6% годовых, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.
Эксперт отмечает, что в четверг на рынок рублевого госдолга вернулись покупатели. Доходность ОФЗ срочностью 4-8 лет... читать дальше
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08 октября 2021 года 10:46
Рубль в пятницу, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 71,8-72,5 руб./$1 и на уровне 82,8-83,7 руб./EUR1, говорится в комментарии аналитика "Альфа-Капитала" Дениса Бадьянова.
Эксперт отмечает, что на открытии торгов пятницы, 8 октября, курс доллара составил 71,78 руб. (+8 коп.), курс евро -... читать дальше
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