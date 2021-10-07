Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне активизировавшегося спроса на риск и в ожидании повышения ставки ЦБ РФ

Москва. 7 октября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, а также в ожидании очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на октябрьском заседании.

Курс доллара США составил 71,74 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 65 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар опустился ниже отметки 72 рубля впервые с 16 июня. Евро стоил 82,9225 руб./EUR1, подешевев на 72,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 68,5 копейки - до 76,77 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление курса рубля к доллару и евро на торгах в четверг связано, прежде всего, с ростом спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран. На этом фоне наблюдается рост практически всех европейских фондовых индексов, в том числе российских индикаторов - индексов РТС и МосБиржи; также позитивную динамику демонстрируют в начале торгов и американские индексы. Кроме того, спрос на нацвалюту остается на высоком уровне в ожидании очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ, причем участники рынка склоняются к тому, что на ближайшем заседании ставка может быть повышена сразу на 50 базисных пунктов - до 7,25% годовых (это позитивный фактор для операций carry trades).

При этом доллар США после нескольких дней укрепления перешел к снижению к основным мировым валютам на рынке Forex, что оказывает дополнительную поддержку нацвалюте в паре с "американцем". И наконец, мировые цены на нефть, снижавшиеся в первой половине дня, ближе к вечеру перешли к росту, что оказало дополнительную поддержку рублю. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК в четверг составила $82,1 за баррель, что на 1,26% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $78,37 за баррель, что на 1,21% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне нефтяные цены упали почти на 2% на фоне роста запасов в США, а также снижения стоимости газа на обещаниях России увеличить поставки в Европу.

Согласно докладу министерства энергетики США, опубликованному в среду, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей - до 420,89 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов на 1 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts - на 200 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина в США выросли на 3,26 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 396 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 400 тыс. баррелей и падение запасов дистиллятов на 750 тыс. баррелей.

"Сегодня российский рубль укрепляется к доллару и евро. В начале дня рынки нефти и газа находились под давлением, а индекс доллара DXY снижался непропорционально укреплению рубля. Можно выделить два основных фактора поддержки национальной валюты. Первый - это бурный рост на глобальных фондовых рынках, обусловленный сокращением нервозности инвесторов после одобрения соглашения о поднятии госдолга США на $480 млрд до 3 декабря. Второй - ожидания более активного повышении ключевой ставки ЦБ РФ на фоне быстрорастущей инфляции в РФ. Вечером же, "вишенкой на торте" стал рост котировок нефти марки Brent. С подобной динамикой пара "доллар-рубль" может завершить неделю в диапазоне 71,5-72 руб./$1, а евро может оказаться ниже отметки 83 руб./EUR1. Однако отметим приближение налоговых выплат в США на следующей неделе, а также перепроданность пары "доллар-рубль", что по идее должно вернуть "американца" выше уровня 72 рубля. Также пристально наблюдаем за рынком нефти и газа, что может внести свою лепту в динамику валютных пар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

По словам директора по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого, опубликованные накануне недельные данные по инфляции на 4 октября показали небольшое замедление с 0,29% до 0,26% к предыдущей неделе, но годовая цифра еще подросла - почти до 7,5%. "Таким образом, сохранение показателей инфляции (и текущих, и сезонно-скорректированных) на уровнях, почти уже вдвое превышающих целевые 4%, вряд ли позволит ЦБ изменить свой "ястребиный" настрой. Несмотря на то, что к концу года годовой показатель инфляции, скорее всего, будет ближе к 7%, чем к 7,5%. Но все это сильно выше цели 4% и июльских прогнозов, что будет поддерживать инфляционные ожидания на повышенном уровне, требуя дальнейшего ужесточения политики. Поэтому, полагаем, что более вероятным исходом октябрьского заседания станет повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов, хотя регулятор будет рассматривать и шаг в 25 базисных пунктов", - отмечает Полевой.

По мнению аналитиков Росбанка (MOEX: ROSB), разгон инфляции вызывает все больше обеспокоенности. "Вчера Росстат опубликовал данные по потребительской инфляции за последнюю неделю с 28 сентября по 4 октября (+0,26% к предыдущей неделе), а также подвел итоговую оценку за сентябрь (0,6% к предыдущему месяцу). Инфляция с устранением сезонных факторов показала ускорение против июльских значений, что может стать очередным "оранжевым" сигналом инфляционной опасности для Банка России. Настораживающе выглядит ускорение цен и на широкую корзину продуктов питания. Сразу в трех ключевых категориях товаров и услуг потребительской корзины формируются факторы для пересмотра прогноза по инфляции в конце 2021 и начале 2022 года. На это вчера намекал зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на пресс-конференции, посвященной публикации плана оценки ДКП до середины 2022 года. В этих условиях, повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов выглядит практически предрешенным, а "поступательная" донастройка ДКП может быть отложена до декабря-февраля", - отмечают аналитики.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 8 октября на 28,28 копейки, до 72,2854 руб./$1, и опустил курс евро на 31,98 копейки, до 83,6053 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился в четверг на 39,86 копейки по отношению к среде и составил 72,131 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 49,46 копейки и составил 72,0431 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 354,579 млн, из которых $658,374 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 696,205 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 39,19 копейки, до 83,4432 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 45,36 копейки и составил 83,3062 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR500,754 млн, из которых EUR134,539 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR366,215 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в четверг относительно предыдущего торгового дня, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов умеренно подросла. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась за день на 1 базисный пункт - до 6,76% годовых, а по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта - до 6,93% годовых. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла за день на 5 базисных пунктов - до 7,29% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 8 базисных пунктов, до 7,63% годовых, а на срок 6 месяцев - на 10 базисных пунктов, до 7,68% годовых.