Рынок акций РФ в четверг отыграл все потери среды, лидировали бумаги металлургов и финкомпаний

Москва. 7 октября. Рынок акций РФ в четверг с лихвой отыграл потери предыдущего дня на фоне подъема мировых фондовых площадок в ожидании повышения лимита госдолга США, а также благодаря признакам улучшения отношений между США и Китаем; индекс Мосбиржи поднялся в район 4230 пунктов во главе с бумагами металлургических и финансовых компаний, просели бумаги "Газпрома" вслед за упавшими в Европе ценами на газ.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 4228,02 пункта (+1,4%, максимум сессии - 4239,14 пункта), индекс РТС - 1853,99 пункта (+2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,7%.

Доллар упал до 71,84 рубля (-0,55 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+5,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,4%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,1%), акции "Московской Биржи" (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%).

Чистая прибыль Сбербанка за 9 месяцев по РСБУ выросла в 1,7 раза - до 936,7 млрд рублей по сравнению с 559,4 млрд рублей прибыли годом ранее, следует из материалов кредитной организации. Чистая прибыль банка в сентябре текущего года составила 109,1 млрд рублей, что на 37% выше прибыли в сентябре 2020 года (79,8 млрд рублей).

Подешевели акции "Газпрома" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -1,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Цена ноябрьского фьючерса на газ на хабе TTF на бирже ICE Futures в четверг вечером составляет 99 евро за МВт/ч (утром цена падала к 80 евро), или $1184 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. Накануне утром цена взлетала до 161,5 евро за МВт/ч, или почти $1930 за тысячу кубометров.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Бадьянова, рынок акций РФ вырос вместе с мировыми фондовыми площадками после заявления президента США Джо Байдена о необходимости поднятия потолка госдолга. Цены на газ на хабе TTF в Нидерландах ощутимо снизились, что может сократить темпы роста глобальной инфляции, а нефтяные котировки Brent отскочили выше отметки $81 за баррель.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в лидерах снижения выступили акции "Газпрома", упавшие в рамках фиксации прибыли вслед за коррекцией цен на природный газ. Акции "Акрона" и "Системы" в четверг подскочили без видимых фундаментальных причин. "Акрон" (MOEX: AKRN), впрочем, последний день торговался с дивидендами за I полугодие в размере 30 руб. на акцию. Бумаги "Норникеля" (22202 рубля) пытаются восстановиться от минимумов с марта текущего года на фоне повышения цен на цветные металлы, но все еще находятся в сильном среднесрочном нисходящем тренде. На дневном графике по ADX, впрочем, наблюдается ослабление "медвежьих" тенденций и не исключено, что при должной фундаментальной поддержке котировки вновь предпримут попытку развить отскок. Выше поддержки 20975 руб. можно сделать ставку на движение в район 23250 руб., а далее - к 24560 руб. Неспособность закрепиться выше 22200 руб. укажет на риски возвращения к нисходящему движению. Инвесторам пока по-прежнему сложно с оптимизмом смотреть на бумагу после аварий текущего года.

Настроения в Европе улучшились, несмотря на новые негативные сигналы о состоянии производственного сектора Германии в августе в виде падения промышленного производства на 4% м/м. Одним из источников оптимизма стали ожидания увеличения поставок природного газа в Европу из России. В США рынки также находятся в приподнятом настроении после того, как республиканцы и демократы согласились перенести обсуждение потолка госдолга на начало декабря. Кроме того, в отношениях США и КНР наметилось потепление: лидеры двух стран до конца года намерены провести видео-переговоры.

Индексы МосБиржи и РТС вновь поднялись выше верхних полос Боллинджера дневных графиков (4210 и 1840 пунктов), что сигнализирует о возвращении в зону краткосрочной перекупленности, полагает Кожухова.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), несмотря на откат, уровень цен на энергоносители остается высоким, что поддерживает инфляционные ожидания, в связи с чем некоторые заявления требуют внимания. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что власти могут пойти на реализацию стратегических правительственных запасов нефти в случае, если рост цен на бензин продолжится. В данный момент цены на бензин в США находятся на уровне $3,2 за галлон, что является 7-летним максимумом, что вызывает беспокойство у властей в связи с предстоящими в следующем году промежуточными выборами. Данный фактор в случае реализации может оказать существенное влияние на рынок нефти.

В целом, нефть марки Brent вряд ли сможет закрепиться выше достигнутых в среду уровней около $83 за баррель в связи с планами нефтедобывающих стран наращивать добычу по плану ОПЕК+, полагают эксперты.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", цены на газ существенно скорректировались после слов российского президента Владимира Путина о возможной помощи Европе в борьбе с дефицитом газа, что сняло часть сомнений инвесторов в будущем росте экономики и приободрило рынки. Позитива на рынки также добавило заявление ЕЦБ по новой эмиссии для поддержания переходного периода после сворачивания пандемийного QE.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, позитивом для мировых рынков также выступают признаки улучшения отношений между США и Китаем после недавней эскалации напряженности. Появилась информация о вероятном проведении до конца года виртуальной встречи лидеров двух стран. Переговоры способны решить самые острые проблемы, лежащие в основе противостояния Вашингтона и Пекина. Кроме того, сама возможность проведения саммита свидетельствует об умеренном потеплении в двухсторонних отношениях.

Дополнительным драйвером роста рисковых активов выступает приближение американских законодателей к промежуточному решению вопроса с потолком госдолга. Пока компромисс позволит продлить временное финансирование правительства США. Однако инвесторы надеются, что в итоге проблема будет принципиально решена увеличением лимита госзаимствований.

Старший портфельный управляющий компании "Сбер Управление активами" Дмитрий Постоленко также отмечает, что в четверг аппетит к риску усилился, рынки продолжили рост после того, как лидер Республиканской партии Сената Митч МакКоннелл предложил демократам принять экстренное продление лимита долга для покрытия расходов до декабря. Кроме того, инвесторов обнадежили предварительные данные по занятости в США. Число занятых в несельскохозяйственной деятельности в США увеличилось на 568 тыс., превзойдя прогноз на 140 тыс.

В США вышедшие данные о снижении первичных обращений за пособиями по безработице являются сигналом для сокращения стимулирующих мер Федрезервом. На нефтяном рынке локальная коррекция была вызвана данными о росте запасов углеводородов в США вторую неделю подряд, что усиливает опасения по поводу слабого спроса. В дальнейшем, судьба цен будет напрямую зависеть от дальнейших действий ОПЕК+.

В четверг в Азии индексы акций вернулись к росту (японский Nikkei 225 вырос на 0,5% после снижения по итогам 8-й сессии подряд, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 3,1%, биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), "плюсует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 1,2-1,9%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 вырос на 1,4%, в район 4425 пунктов).

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе уменьшилось на 38 тыс. - до 326 тыс., тогда как аналитики в среднем ожидали снижения до 348 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг вернулись к росту после падения почти на 2% накануне на фоне роста запасов в США, а также снижения стоимости газа на обещаниях России увеличить поставки в Европу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $81,82 за баррель (+0,9% и -1,8% в среду), ноябрьская цена WTI - $78,09 за баррель (+0,9% и -1,9% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей при прогнозах роста на 0,2-1 млн. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+39,9% и +39,6% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+23,8%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+23,7% и +6,3% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+15,9%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+14,2%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+8,4%), "Акрона" (+6,3%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+4,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-3,2%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-2,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,6%), Globaltrans (MOEX: GLTR) (-2,4%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-2,1% и -2,9% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 159,7 млрд рублей (из них 52,74 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 17,39 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 9,78 млрд рублей на акции "Норникеля").