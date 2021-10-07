Цены евробондов РФ умеренно подросли в четверг благодаря активизировавшемуся спросу на рисковые активы

Москва. 7 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций умеренно подросли в четверг благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составил лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене за счет падения интереса к "защитным" активам, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 6 октября и составила 116,25% от номинала, что соответствует доходности 1,505% годовых (снижение на 2,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего дня и составила 100,2% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта - до 0,11% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился за день на 5 пунктов и составил 139,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 43 базисных пункта - до 133,82% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 3,625% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 24 базисных пункта - до 128,14% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 3,66% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 7,5 базисного пункта - до 112,33% от номинала, что соответствует доходности 1,95% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 44 базисных пункта, подорожав до 125,19% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта и составила 3,72% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 13 базисных пунктов, до 111,01% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисного пункта, до 2,18% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подешевел на 2 базисных пункта, до 107,75% от номинала (но его доходность все же снизилась на 1 базисный пункт - до 0,815% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдается некоторый отскок котировок в рамках коррекции после нескольких дней активного падения. В частности, цены самых "длинных" выпусков евробондов РФ с погашением в 2043 и 2047 годах выросли почти на полфигуры по отношению к закрытию среды. Но активность торгов в целом была не очень высокой. Основным позитивным фактором для рынка отечественных евробондов стал общемировой рост спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на акции и валюты развивающихся стран, в число которых, естественно, входит и российский рубль. Поэтому сегодня мы видим заметный рост практически всех фондовых индексов, а также укрепление курса нацвалюты. При этом US Treasuries, напротив, сегодня снижались в цене, а их доходности росли на фоне падения интереса инвесторов к "защитным" активам. В результате произошло некоторое сужение кредитных спредов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления продаж на долговых рынках инвестиционного банка "Синара" (СКБ-банк) Марат Сорокин.