Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США может стать драйвером для доллара - "Русс-Инвест"

Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США может стать драйвером для доллара в ближайшей перспективе, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Русс-Инвест" Евгения Колесникова.

"Доллар США в ходе торгов четверга демонстрирует снижение против большинства валют G-10. Американская валюта оказалась под давлением на фоне роста спроса на валюты развивающихся стран после того, как республиканцы предложили продление краткосрочного лимита долга, что помогло ослабить растущие опасения инвесторов по поводу возможного дефолта правительства. Между тем, ожидания ужесточения политики ФРС выросли после выхода сентябрьских данных ADP о количестве новых рабочих мест в частном секторе США, которые показали рост на 138 тыс., превзойдя прогнозы экспертов, и составили 568 тыс. против августовских 340 тыс.", - отмечает эксперт.

Участники рынка в ожидании отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе США, который, по мнению Колесникова, может дать дополнительные подсказки относительно сроков дальнейших шагов ФРС и стать ключевым драйвером в динамике доллара в ближайшей перспективе.

"С точки зрения технического анализа, интересной выглядит валютная пара USD/CHF. Сформированная волновая структура на продажу в сочетании со скользящими средними, а также "медвежья" дивергенция на RSI сигнализируют о коррекции в краткосрочной перспективе. Открывать короткие позиции рекомендуется от уровня 0,9255 с прогнозной ценой 0,9150. Стоп-приказ: $0,9370. Фундаментальным фактором локального укрепления швейцарского франка могут стали статданные, согласно которым уровень безработицы в Швейцарии снизился до 2,6% в сентябре 2021г, самого низкого уровня с февраля 2020 года. Число безработных снизилось на 4,8%", - пишет аналитик инвесткомпании.

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