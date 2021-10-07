Вероятен повышенный интерес инвесторов к новым бондам Татнефтехима - "Велес Капитал"

Вероятен повышенный интерес инвесторов к размещению 3-го выпуска биржевых облигаций "Татнефтехима", отмечается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

ООО "Татнефтехим" планирует размещение 3-го выпуска биржевых облигаций объемом 300 млн руб. Аналитики напоминают, что основными направлениями деятельности компании являются: оптовая реализация горюче-смазочных материалов и нефтехимии; производство всех видов дизельного топлива ЭК5; хранение, перевалка и транспортировка нефтепродуктов; мелкооптовая продажа нефтепродуктов посредством топливных карт; бункеровка речных судов; хеджирование финансовых рисков поставок нефтепродуктов. В 2021г мощности собственного производства дизельного топлива компании "Татнефтехим" были увеличены с 10 до 25 тыс. т в месяц. Эмитент поддерживает высокую активность на рынке государственных и оборонных заказов.

"Компания получает регулярную финансовую поддержку своих акционеров, но при этом успешно расширяет источники финансирования, в том числе на публичном рынке, - указывают эксперты "Велес Капитала". - Эмитент демонстрирует высокие показатели прибыльности, поддерживает комфортную долговую нагрузку и диверсифицированную структуру контрагентов. "Татнефтехим" имеет кредитный рейтинг от агентства АКРА на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом".

Аналитики отмечают, что ориентир ставки купона по новому выпуску компании, размещаемому теперь уже в рамках программы облигаций, составляет 11,0% годовых, периодичность выплаты купона - 60 дней. Срок обращения облигаций составит 5 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Текущий ориентир купона по выпуску транслируется в доходность на уровне 11,52% годовых, что предполагает около 400 бп премии к G-кривой. Дюрация по выпуску составит 1,81 года.

"Мы ожидаем повышенный интерес инвесторов к новым бумагам эмитента. Выпуск предлагает хорошую доходность относительно эмитентов-аналогов по кредитному профилю и сфере деятельности, а сам эмитент уже хорошо знаком на публичном рынке. Дополнительный интерес к бумагам обеспечивает уже полюбившаяся инвесторам нестандартная выплата купона раз в два месяца (шесть купонов в год)", - резюмируют аналитики инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.