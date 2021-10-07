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07 октября 2021 года 15:56

Рубль укрепляется к доллару и евро на фоне выросшего спроса на рисковые активы и в ожидании повышения ставки ЦБ РФ

Москва. 7 октября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне выросшего спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, а также в ожидании очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

Курс доллара США составил 71,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 50 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар опустился ниже отметки 72 рубля впервые с 16 июня. Евро стоил 83,1275 руб./EUR1, подешевев на 52,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 51 копейку - до 76,95 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 8 октября на 28,28 копейки, до 72,2854 руб./$1, и опустил курс евро на 31,98 копейки, до 83,6053 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление курса рубля к доллару и евро на торгах в четверг связано, прежде всего, с ростом спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе на валюты развивающихся стран. На этом фоне наблюдается рост практически всех европейских фондовых индексов, в том числе российских индикаторов - индексов РТС и МосБиржи; также позитивную динамику демонстрирует фьючерс на американский индекс S&P 500. Кроме того, спрос на нацвалюту остается на высоком уровне в ожидании очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ, причем участники рынка склоняются к тому, что на ближайшем заседании ставка может быть повышена сразу на 50 базисных пунктов - до 7,25% годовых (это позитивный фактор для операций carry trades).

При этом доллар США после нескольких дней укрепления перешел к снижению к основным мировым валютам на рынке Forex, что оказывает дополнительную поддержку нацвалюте в паре с "американцем". И наконец, мировые цены на нефть, несмотря на коррекцию в последние два дня, все еще остаются на высоком уровне, в частности, котировки Brent по-прежнему превышают отметку $80 за баррель. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:35 МСК составила $80,69 за баррель, что на 0,48% ниже цены на закрытие рынка в среду. Фьючерсы на WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени подешевели на 0,7%, до $76,89 за баррель.

Определенную поддержку нефтяному рынку оказывает решение государств ОПЕК+ сохранить ранее принятый план наращивания нефтедобычи, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъема стоимости природного газа. В соответствии с этим планом страны ОПЕК+ увеличат производство нефти в ноябре на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). Перед заседанием в ходе неофициальных встреч рассматривался вариант более энергичного наращивания добычи в следующем месяце - на 800 тыс. б/с при сохранении прежнего плана на декабрь. После решения ОПЕК+ повысить добычу лишь на 400 тыс. б/с в месяц запасы нефти в мире продолжат падать, считают эксперты.

Как отмечает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой, "опубликованные накануне недельные данные по инфляции на 4 октября показали небольшое замедление с 0,29% до 0,26% к предыдущей неделе, но годовая цифра еще подросла - почти до 7,5%. Таким образом, сохранение показателей инфляции (и текущих, и сезонно-скорректированных) на уровнях, почти уже вдвое превышающих целевые 4%, вряд ли позволит ЦБ изменить свой "ястребиный" настрой. Несмотря на то, что к концу года годовой показатель инфляции, скорее всего, будет ближе к 7%, чем к 7,5%. Но все это сильно выше цели 4% и июльских прогнозов, что будет поддерживать инфляционные ожидания на повышенном уровне, требуя дальнейшего ужесточения политики. Поэтому, полагаем, что более вероятным исходом октябрьского заседания станет повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов, хотя регулятор будет рассматривать и шаг в 25 базисных пунктов".

По мнению аналитиков Росбанка (MOEX: ROSB), разгон инфляции вызывает все больше обеспокоенности. "Вчера Росстат опубликовал данные по потребительской инфляции за последнюю неделю с 28 сентября по 4 октября (+0,26% к предыдущей неделе), а также подвел итоговую оценку за сентябрь (0,6% к предыдущему месяцу). Инфляция с устранением сезонных факторов показала ускорение против июльских значений, что может стать очередным "оранжевым" сигналом инфляционной опасности для Банка России. Настораживающе выглядит ускорение цен и на широкую корзину продуктов питания. Сразу в трех ключевых категориях товаров и услуг потребительской корзины формируются факторы для пересмотра прогноза по инфляции в конце 2021 и начале 2022 года. На это вчера намекал зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на пресс-конференции, посвященной публикации плана оценки ДКП до середины 2022 года. В этих условиях, повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов выглядит практически предрешенным, а "поступательная" донастройка ДКП может быть отложена до декабря-февраля", - отмечают аналитики.

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаила Шульгина, доллар в четверг утром был самой слабой валютной "Большой десятки". В США демократы и республиканцы близки к временному соглашению о потолке госдолга. Это соглашение позволит избежать дефолта в ближайшие две недели. В то же время возникает угроза нового политического противостояния в конце года. Так или иначе, но риск события отодвинулся и спрос на доллар, как защитный актив, несколько снизился. Еще одна новость, которая позитивно повлияла на "аппетит" инвесторов к риску и, соответственно, негативно сказалась на долларе: президент США до конца года планирует виртуальную встречу с президентом Китая. Обычно личные переговоры лидеров государств приводят к прогрессу в отношениях.

"В среду только 3 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару. По итогам азиатской сессии четверга была уже совсем другая картина - среди 24 представителей emerging markets не было ни одного, кто дешевел бы к доллару. В лидерах были азиатские валюты. Российский рубль, который в среду не решился атаковать минимумы вторника на уровне 72,25 руб./$1, в четверг возобновил укрепление. С точки зрения технического анализа, если неделя для доллара завершится ниже отметки 72,5 руб./$1, то дорога к обновлению минимумов текущего года будет открыта. Сейчас минимальной котировкой доллара в 2021 году является 71,55 руб./$1, и достигнута она была 11 июня", - отмечает Шульгин.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в четверг относительно предыдущего торгового дня, в то время как стоимость среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов умеренно подросла. Так, ставка MosPrime Rate "овернайт" снизилась за день на 1 базисный пункт - до 6,76% годовых, а по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 базисных пункта - до 6,93% годовых. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц выросла за день на 5 базисных пунктов - до 7,29% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 8 базисных пунктов, до 7,63% годовых, а на срок 6 месяцев - на 10 базисных пунктов, до 7,68% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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