Акции "ФосАгро" сохраняют значительный потенциал роста - "Финам"

Акции "ФосАгро" сохраняют значительный потенциал роста, говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам".

"ФосАгро" первой в России прошла оценку соответствия требованиям национального стандарта на улучшенную продукцию, сообщила компания. Это позволит ей использовать соответствующую экомаркировку.

"Сертификация в России продукции "ФосАгро" по российским стандартам "зеленой" продукции сама по себе не окажет краткосрочного влияния на акции компании, хотя в перспективе должно помочь компании продвигать свою продукцию на экспортных рынках. За счет этого компания может усилить свои конкурентные преимущества", - отмечает аналитик Алексей Калачев.

Кроме того, по мнению аналитика, этот статус войдет в копилку достижений "ФосАгро" в плане устойчивого развития. Компания активно работает в этом направлении. В 2018г она присоединилась к Глобальному договору ООН. В сентябре 2021г ООН уже в третий раз подтвердила ПАО "ФосАгро" статус компании-лидера Глобального договора ООН за приверженность принципам ответственного ведения бизнеса. Впервые статус Global Compact LEAD был присвоен компании в 2019г. Сейчас во всём мире только 37 компаний обладают таким статусом.

"Приверженность принципам устойчивого развития, включая ответственное ведение бизнеса и экологические факторы, имеет значение для инвестиционных институтов, учитывающих фактор ESG при оценке эмитентов, а также открывает доступ к "зеленым" кредитам, - указывает Калачев. - Но прямо сейчас не эти факторы определяют сильную динамику акций "ФосАгро". Ограничение экспорта удобрений в Китае делает глобальный рынок удобрений дефицитным и поднимает цены фосфаты. За ними растут и акции производителей".

По мнению эксперта, риск поднятия ставок НДПИ на добычу фосфатов и их привязка к рыночным ценам, которые могут обойтись компании до 10% EBITDA в 2022г, уже учтен рынком в цене акций "ФосАгро". Несмотря на это, и даже с учетом того, что капитализация "ФосАгро" за полтора года практически удвоилась, бумаги компании, на взгляд Калачева, сохраняют значительный потенциал роста. Текущие и прогнозные значения основных мультипликаторов все еще остаются ниже не только сопоставимых компаний сектора, но и собственных исторических значений.

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