Доходности 10-летних ОФЗ в ближайшее время могут сместиться к уровню 8% - Банк "Санкт-Петербург"

Доходности 10-летних ОФЗ в ближайшее время могут сместиться к уровню 8% годовых, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Росстат в среду опубликовал данные по инфляции: недельная инфляция в России составила 0,26%, и в годовом выражении достигла уровня 7,4%. Ускорение инфляции, а также все более уверенное ожидание участниками рынка ужесточения денежно-кредитной политики Центральным Банком на 50 б.п. на предстоящем заседании продолжают оказывать давление на российский рынок долга, что не исключает ухода доходностей ОФЗ на более высокие уровни. Сегодня доходность коротких выпусков растет и находится в районе 7,5%, доходность десятилетних ОФЗ - выше 7,6%, что делает кривую бескупонных доходностей все более плоской. Не исключено, что доходности 10-ти летних ОФЗ в ближайшее время могут сместиться в диапазон близкий к уровню 8% годовых", - пишут аналитики банка.

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