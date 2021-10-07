Давление на акции ГК "ПИК" после SPO неоправданно - Альфа-банк

Давление на акции ГК "ПИК" после SPO неоправданно, учитывая по-прежнему сильные фундаментальные показатели рынка недвижимости и тот факт, что "ПИК" является одним из главных бенефициаров рынка недвижимости, говорится в аналитическом материале Альфа-банка.

"Акции "Группы компаний ПИК" были волатильны после SPO 4,3% акций 29 сентября-1октбяря. Мы считаем, что давление на акции компании после сделки неоправданно, учитывая по-прежнему сильные фундаментальные показатели рынка недвижимости и тот факт, что "ПИК" является одним из главных бенефициаров рынка недвижимости. Компанию отличают значительные перспективы роста бизнеса, эффективность, комфортный уровень долга и новые проекты, потенциально меняющие правила игры на рынке недвижимости. Операционные результаты за 3К21 (14 октября) и потенциальное включение акций в индекс MSCI Russia - таковы главные краткосрочные катализаторы роста "ПИК", - пишет аналитик банка Евгений Кипнис.

Эксперт отмечает, что благодаря наличию крупного земельного банка компания использует все преимущества, которые предоставляет рынок. "Последние два года "ПИК" активно приобретал землю - на 1П21 его земельный банк почти удвоился в сравнении 2019г и достиг 21,5 млн кв м. Эти площади гарантируют продажи на протяжении 8-9 лет. Возможности земельного банка позволяют компании демонстрировать наиболее сильный рост продаж в сравнении с другими публичными компаниями-аналогами - +20% г/г в 2020 г. и + 22% г/г в 1П21 (против +1% и -10% у ЛСР -15% и 0% у "Эталона"; и +3% и +29% у "Самолета" соответственно). Вместе с тем, "ПИК" является главным бенефициаром текущей конъюнктуры рынка, удовлетворяя спрос на недвижимость на дефицитном в части предложения рынке и выигрывая от роста цен", - указывает Кипнис.

Аналитик банка подчеркивает, что "ПИК" демонстрирует самую высокую рентабельность EBITDA в секторе (23%). Поддержку этому оказывает полная цифровизация продаж и внутренних процессов (в том числе, проектирования), а также вертикальная интеграция (собственное производство лифтов, дверей и душевых кабин).

Между тем "ПИК" ожидает дивидендную доходность на уровне 4-4,5% в ближайшие годы, что, вместе с комфортной позицией по долгу, обеспечивает дополнительную привлекательность инвестиционному кейсу компании.

"Недавнее размещение 4,3% акций повышает шансы на включение PIKK в расчетную базу индекса MSCI Russia в ходе полугодового пересмотра в ноябре. Согласно оценкам наших стратегов, включение в состав ключевого индекса может вызвать приток средств пассивных фондов в размере $268 млн, что эквивалентно среднему объему торгов этой бумагой за 36,6 дней", - заключает Кипнис.

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