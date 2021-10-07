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07 октября 2021 года 13:24
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции PayPal Holdings с целью $300
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings с целью $300 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,6%, стоп-приказ: $250, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Фиксируется сильный темп роста сервисов рассрочки платежей в США, во много обусловленный последствиями ковидных ограничений и изменений в потребительском поведении. Среди большого количества мелких и крупных компаний, принимающих участие в формировании рынка, мы выделяем PayPal. Компания уже представила свои продукты "Pay in 4" в США и "Pay in 3" в Великобритании, с помощью которых можно разбить платежи на несколько частей. Платежная система стала одним из ведущих игроков на данном рынке благодаря наличию конкурентного преимущества в виде уже имеющейся необходимой инфраструктуры", - отмечают эксперты. "С технической точки зрения бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней. При покупке на 18,85% и выставлении стоп-заявки на уровне $250 риск на портфель составит 1%", - указывают в "Финаме". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-PAYPAL-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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