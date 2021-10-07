Рынок акций РФ утром превысил рубеж 4200п по индексу МосБиржи, рост сдерживается просевшей нефтью

Москва. 7 октября. Рынок акций РФ утром в четверг вырос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры (отскочили вверх индексы в США и Азии) после заявления президента США Джо Байдена о необходимости срочного повышения лимита госдолга США; индекс МосБиржи превысил рубеж 4200 пунктов, но дальнейший рост сдерживается проседающей нефтью (Brent опустилась к $80 за баррель) и ценами на газ.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 4204,42 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1832,22 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,7%.

Доллар просел до 72,28 рубля (-0,11 рубля).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,7%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+3,5%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,2% и +1,9% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,5%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Московской Биржи" (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,8%), "Газпрома" (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,5% "префы").

Цена ноябрьского фьючерса на газ на хабе TTF на бирже ICE Futures утром в четверг составляет 89,4 евро за МВт/ч, или $1069 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи. Накануне утром цена взлетала до 161,5 евро за МВт/ч, или почти $1930 за тысячу кубометров.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что поддержку мировым рынкам оказали новости о прогрессе в решении проблемы поднятия планки госдолга и согласования бюджета США на 2022 финансовый год. Представители Республиканской партии в Сенате согласились временно, на 2 месяца, поднять потолок госдолга на сумму, необходимую для покрытия текущих расходов. Таким образом, администрация президента США Байдена получит время для согласования ключевых параметров бюджета и предотвращения техдефолта.

В четверг на мировых рынках сохраняются позитивные настроения. Ключевые азиатские индексы уверенно растут, отыгрывая улучшение динамики рынка США, а также сообщения о готовности глав США и КНР провести онлайн-переговоры до конца года. Лишь товарные рынки смотрятся безыдейно в ожидании завершения длинных выходных в КНР, а также публикации в пятницу данных по безработице и числу новых рабочих мест в США (статистика может вновь вывести на первый план опасения по сворачиванию стимулов Федрезерва).

Улучшение внешнего фона, несмотря на двусмысленность ситуации на рынке нефти, позволит индексу МосБиржи частично отыграть потери среды и закрепиться в районе 4200 пунктов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, накануне индексы Мосбиржи и РТС сняли краткосрочную перекупленность, что позволило рынку возобновить повышение. При этом рост возглавляют уже не нефтяные бумаги, поскольку нефть ощутимо просела.

Россия и США пытаются предотвратить усугубление энергетического кризиса в Европе, обещая нарастить поставки в регион, но не факт, что странам удастся так легко успокоить панику на рынке. Повышение цен на цветные металлы может поддержать дальнейший технический отскок "Северстали", ММК и НЛМК. Золото в то же время расположено чуть ниже краткосрочного сопротивления $1770 за унцию, что предвещает сдержанную динамику "Полюса" и "Полиметалла". Ориентир по индексу МосБиржи на четверг - 4120-4250 пунктов, считает Кожухова.

По словам начальника управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василия Карпунина, нефть Brent накануне поднималась до $83,5 за баррель, но затем началась волна коррекции. В результате на дневном графике сформировалась не самая позитивная картина, так как в среду был полностью нивелирован весь рост вторника.

Сейчас фьючерсы на Brent находятся выше $80 за баррель, но риски спуска ниже этой отметки в ближайшие дни достаточно высокие. От более сильного снижения пока сдерживает фактор позитивной динамики фьючерсов на американские и европейские рынки акций. Участники рынка положительно оценивают новости о том, что демократы приняли в среду предложение лидера республиканцев Митча Макконнелла о временном решении вопроса с потолком госдолга.

В США добыча нефти увеличилась за неделю на 200 тыс. баррелей в сутки (б/с) до уровня 11,3 млн б/с. То есть практически полностью удалось отыграть негативный эффект от урагана "Ида". До него в стране добывалось 11,5 млн б/с.

Аналитик ИК "Русс-инвест" Евгений Колесников полагает, что рекордные показатели "Газпрома" могут оказать лишь временное влияние на динамику акций концерна.

"Газпром" (MOEX: GAZP) сохранил прогноз по добыче газа на 2021 год в объеме более 510 млрд кубометров, объем добычи в IV квартале будет зависеть от спроса. За последние три квартала объем добычи увеличился на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 378,1 млрд кубометров. В реальном выражении рост составил 55,7 млрд кубометров, превзойдя уже по итогам 9 месяцев озвученные ранее прогнозы на полный 2021 год (в 2020 году "Газпром" добыл 453,5 млрд кубометров газа). Рекордные показатели компании, вследствие положительного эффекта от роста цен на газ, уже во многом учтены рынком, поэтому ожидаемо сильные результаты по итогам года могут оказать ограниченное влияние на динамику акций.

Что касается технической картины акций "Газпрома", то высокий уровень их перекупленности, а также "медвежья" дивергенция на RSI увеличивают вероятность локальной коррекции в краткосрочной перспективе в ценовой диапазон 360-365 руб. за акцию, считает аналитик.

В США в среду индексы акций по итогам торгов выросли на 0,3-0,5%, развернувшись вверх ближе к концу сессии. Индексы начали сессию в "минусе" на фоне растущих опасений ускорения инфляции в условиях подъема цен на нефть, неопределенности ситуации с лимитом госдолга, а также ожиданиями скорого сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС).

Президент США Джо Байден заявил о необходимости срочного повышения лимита госдолга США в ходе встречи в Белом доме с представителями крупных банков и компаний в среду. Конгрессу необходимо одобрить повышение лимита госдолга США до 18 октября - даты, которую министр финансов страны Джанет Йеллен назвала "крайним сроком". Йеллен, также присутствовавшая в среду на встрече в Белом доме, вновь подтвердила, что после 18 октября у ее ведомства закончатся средства.

Поддержку фондовому рынку США в среду также оказало предложение краткосрочного решения проблемы от лидера республиканского меньшинства в Сенате Митча Макконнелла. Республиканцы позволят демократам провести с помощью обычных процедур "экстренное увеличение лимита госдолга на фиксированную сумму, которая покроет расходы государства" до декабрьского дедлайна, заявил Макконнелл.

Ранее республиканцы блокировали одобрение законопроекта о повышении потолка госдолга, настаивая, что демократы, планирующие столь крупные расходы, должны сами нести всю ответственность за это.

Позитивным для американского рынка акций в среду также стал отчет отраслевой организации ADP, показавший рост числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре на 568 тыс. при прогнозе Уолл-стрит на уровне 425 тыс.

Официальные данные по американскому рынку труда за сентябрь будут обнародованы в эту пятницу в 15:30 МСК. Аналитики в среднем прогнозируют рост числа рабочих мест в Штатах на 500 тыс. и снижение безработицы до 5,1% с 5,2%.

Сентябрьские темпы роста занятости, вероятно, будут достаточными, чтобы Федрезерв мог начать сворачивание программы выкупа активов в этом году, отмечают эксперты.

В четверг в Азии индексы акций также вернулись к росту (японский Nikkei 225 вырос на 0,5% после снижения по итогам 8 сессии подряд, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 3,2%, биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 0 растут на 0,9-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,5%).

На нефтяном рынке цены утром в четверг остаются под давлением продаж после падения почти на 2% накануне на фоне роста запасов в США, а также снижения стоимости газа на обещаниях России увеличить поставки в Европу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $80,15 за баррель (-1,2% и -1,8% в среду), ноябрьская цена WTI - $76,0 за баррель (-1,9% и -1,9% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей, при прогнозах роста на 0,2-1 млн. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+31,8% и +9,1% "префы"), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (MOEX: ROST) (+24,6%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+13,9% и +11,8% "префы"), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+4,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,8%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+3,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+3,1%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3%).

Подешевели бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-3,2%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-1,8%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-1,8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 43,13 млрд рублей (из них 18,42 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,38 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,08 млрд рублей на акции "Норникеля").