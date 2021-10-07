Вероятно повышение ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в октябре - Росбанк

Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на предстоящем заседании регулятора 22 октября 2021 года, считают аналитики Росбанка.

"Разгон инфляции вызывает все больше обеспокоенности. В среду Росстат опубликовал данные по потребительской инфляции за неделю с 28 сентября по 4 октября (+0,26% н/н), а также подвел итоговую оценку за сентябрь (0,60% м/м), обнулив намечавшийся разворот в сторону замедления в конце лета (0,33% м/м в июле и 0,17% м/м в августе). Рассчитываемая нами годовая оценка инфляции по последним данным составила 7,41% г/г. Сразу в трех ключевых категориях товаров и услуг потребительской корзины формируются факторы для пересмотра прогноза по инфляции в конце 2021 и начале 2022 года. На это в среду намекал А. Заботкин на пресс-конференции, посвященной публикации плана оценки денежно-кредитной политики (ДКП) до середины 2022 года. В этих условиях повышение ключевой ставки на 50 б.п. выглядит практически предрешенным, а "поступательная" донастройка ДКП может быть отложена до декабря-февраля", - отмечают эксперты Росбанка.

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