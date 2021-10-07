Возможен подъем ставки ЦБР до 7,25% в октябре 2021г - "Фридом Финанс"

Возможен подъем ключевой ставки Банка России до 7,25% по итогам заседания регулятора в октябре 2021 года, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Инфляция, по данным Росстата, ускорилась до 7,4%. Банк России ранее уже указывал на повышенные риски того, что инфляция может превзойти прогнозные значения в краткосрочной перспективе. В настоящий момент можно практически со 100-процентной вероятностью утверждать, что ключевая ставка будет поднята уже на ближайшем заседании, причем, возможно, сразу на две ступени, до 7,25%", - отмечает эксперт.

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