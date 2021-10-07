BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций Сбербанка

Аналитики BCS Express позитивно оценивают долгосрочные перспективы котировок акций Сбербанка, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Темп помесячного приращения чистой прибыли Сбербанка позволяет рассчитывать на реализацию нашего раннего прогноза о годовом доходе в 1,2 трлн руб. Рентабельность капитала (ROE) удерживается на высоком уровне, даже чуть выше августовских метрик, а июльский показатель в +30% был лишь отражением низкой базы аналогичного месяца 2020 года. Тем самым замедление эффективности пока не диагностируется, а нисходящая динамика по резервам отражает полную адаптацию кредитной организации к вызовам внешней и внутренней среды последних полутора лет. Подъем показателя CIR (отношение расходов к доходам) на 1 п.п. некритичен и вызван административными издержками, вероятно, на фоне индексации по инфляции, - отмечает эксперт инвесткомпании Михаил Зельцер. - С точки зрения влияния на акции в общем положительный и ожидаемый отчет уже заложен в текущие котировки. Цена бумаги за последние дни прибавила свыше 10%, и имеются признаки перегретости, нельзя исключать и фиксации по факту. Долгосрочный взгляд на акции банка остается позитивный".

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