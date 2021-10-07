Потенциал укрепления рубля до 72 руб./$1 и ниже сохраняется - "Локо-Инвест"

Потенциал укрепления курса рубля до уровня 72 руб./$1 и ниже в краткосрочной перспективе пока сохраняется, говорится в комментарии инвестиционной компании "Локо-Инвест".

"Рубль в среду оставался в прежнем диапазоне 72,35-72,75 руб./$1 под влиянием всё тех же факторов: высоких цен на нефть и газ, невзирая на их небольшую коррекцию, некоторой стабилизации настроений в ОФЗ, волатильности в российских акциях и изменчивых глобальных настроений. Действительно, новых идей нет. Но для рубля это неплохо, учитывая отсутствие каких-то серьезных угроз со стороны экономики и платежного баланса. Даже всё чаще возникающие прения с западом по геополитической тематике рынок игнорирует. Краткосрочный взгляд на курс прежний - удержание близких к текущим уровней с дальнейшим постепенным движением к 72 руб./$1 и ниже", - пишет директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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