Утренние прогнозы: открытие в плюсе

Аналитики прогнозируют позитивное начало торгов на отечественном фондовом рынке в четверг. Агрессивных покупок при этом не будет, считают эксперты.

BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, в плюсе на умеренно позитивном внешнем фоне, сложившемся к утру".

"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ откроется в четверг ростом на 1,5%".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций начнет торговую сессию в четверг с роста, однако сильный и уверенный подъем маловероятен".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4175-4190 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4160, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4200, 4220 пунктов. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Явные стимулы для возобновления агрессивных покупок в акциях российских компаний пока отсутствуют".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Улучшение внешнего фона, несмотря на двусмысленность ситуации на рынкее нефти, по нашему мнению, позволит индексу Мосбиржи отыграть частично потери, понесенные накануне, и вернуться в район 4200 пунктов".