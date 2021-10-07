07 октября 2021 года 09:44
Утренние прогнозы: открытие в плюсе
Аналитики прогнозируют позитивное начало торгов на отечественном фондовом рынке в четверг. Агрессивных покупок при этом не будет, считают эксперты.
BCS Express (Василий Карпунин): "Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, в плюсе на умеренно позитивном внешнем фоне, сложившемся к утру".
"Атон": "Утренняя динамика фьючерсов предполагает, что рынок акций РФ откроется в четверг ростом на 1,5%".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций начнет торговую сессию в четверг с роста, однако сильный и уверенный подъем маловероятен".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4175-4190 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4160, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4200, 4220 пунктов. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Явные стимулы для возобновления агрессивных покупок в акциях российских компаний пока отсутствуют".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Улучшение внешнего фона, несмотря на двусмысленность ситуации на рынкее нефти, по нашему мнению, позволит индексу Мосбиржи отыграть частично потери, понесенные накануне, и вернуться в район 4200 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
07 октября 2021 года 19:41
Москва. 7 октября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, а также в ожидании очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на октябрьском заседании. читать дальше
.
07 октября 2021 года 19:20
Москва. 7 октября. Рынок акций РФ в четверг с лихвой отыграл потери предыдущего дня на фоне подъема мировых фондовых площадок в ожидании повышения лимита госдолга США, а также благодаря признакам улучшения отношений между США и Китаем; индекс Мосбиржи поднялся в район 4230 пунктов во главе с бумагами металлургических и финансовых компаний, просели бумаги "Газпрома" вслед за упавшими в Европе ценами на газ. читать дальше
.
07 октября 2021 года 19:01
Москва. 7 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций умеренно подросли в четверг благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составил лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, снизились в цене за счет падения интереса к "защитным" активам, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.
07 октября 2021 года 19:01
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.
Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 8 октября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:
- индекс деловой активности Caixin в секторе услуг Китая за сентябрь (04:45... читать дальше
.
07 октября 2021 года 18:30
Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США может стать драйвером для доллара в ближайшей перспективе, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Русс-Инвест" Евгения Колесникова.
"Доллар США в ходе торгов четверга демонстрирует снижение против большинства валют G-10.... читать дальше
.
07 октября 2021 года 18:00
Вероятен повышенный интерес инвесторов к размещению 3-го выпуска биржевых облигаций "Татнефтехима", отмечается в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".
ООО "Татнефтехим" планирует размещение 3-го выпуска биржевых облигаций объемом 300 млн руб. Аналитики напоминают, что основными... читать дальше
.
07 октября 2021 года 17:28
Неспособность котировок акций "Норникеля" закрепиться выше 22200 руб. укажет на риски дальнейшего снижения, отмечается в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.
"Бумаги "Норникеля" пытаются восстановиться от минимумов с марта текущего года на фоне повышения цен на цветные металлы,... читать дальше
.
07 октября 2021 года 17:02
Инвестиционный банк Синара рекомендует покупать акции Facebook Inc. с целью $400 за штуку, что предполагает потенциал роста 20% от текущих уровней, говорится в обзоре банка.
"Котировки Facebook с максимумов, достигнутых 7 сентября, снизились на 13% на фоне выхода обновления iOS от Apple и сбоя в... читать дальше
.
07 октября 2021 года 16:37
Цены на цветные металлы останутся под давлением в ближайшей перспективе, говорится в комментарии Sber CIB.
Цветные металлы в среду в основном потеряли в цене. На Лондонской бирже металлов (LME) трехмесячные контракты на медь подешевели на 0,62% и завершили день на уровне $9091 за тонну (минус... читать дальше
.
07 октября 2021 года 16:11
Рубль может уйти в диапазон 73,5-74,0 руб./$1 в ближайшие дни, отмечается в комментарии "Открытие Инвестиции" ("Открытие Брокер").
"Российский рубль, который в среду не решился атаковать минимумы вторника на уровне 72,25 руб./$1 и ослаб до 72,45 руб./$1 , в четверг укрепился до 72,15 руб./$1. Это... читать дальше
.
07 октября 2021 года 15:56
Москва. 7 октября. Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне выросшего спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, а также в ожидании очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ. читать дальше
.
07 октября 2021 года 15:44
Акции "ФосАгро" сохраняют значительный потенциал роста, говорится в комментарии инвестиционной компании "Финам".
"ФосАгро" первой в России прошла оценку соответствия требованиям национального стандарта на улучшенную продукцию, сообщила компания. Это позволит ей использовать соответствующую... читать дальше
.
07 октября 2021 года 15:19
Доходности 10-летних ОФЗ в ближайшее время могут сместиться к уровню 8% годовых, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".
"Росстат в среду опубликовал данные по инфляции: недельная инфляция в России составила 0,26%, и в годовом выражении достигла уровня 7,4%. Ускорение инфляции, а также... читать дальше
.
07 октября 2021 года 14:52
Давление на акции ГК "ПИК" после SPO неоправданно, учитывая по-прежнему сильные фундаментальные показатели рынка недвижимости и тот факт, что "ПИК" является одним из главных бенефициаров рынка недвижимости, говорится в аналитическом материале Альфа-банка.
"Акции "Группы компаний ПИК" были... читать дальше
.
07 октября 2021 года 14:28
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4350-4400 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".
"S&P 500 продолжает находиться под 50-дневной скользящей средней, найдя поддержку на уровне 4300 пунктов. Индикаторы RSI и MACD указывают... читать дальше
.