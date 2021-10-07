Возможный диапазон торгов нефти в четверг - $78-80/барр. - ПСБ

Возможный диапазон торгов нефти марки Brent в четверг - $78-80 за баррель, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"После подъема к пикам октября 2018 года цены на нефть марки Brent немного скорректировались. Статданные от Минэнерго США сыграли определенную роль в этом: запасы сырой нефти и бензинов выросли на 2,3 и 3,3 млн барр., не совпав с консенсусом, а запасы дистиллятов снизились на 0,4 млн барр. Добыча нефти восстановилась уже до 11,3 млн барр./день, загрузка НПЗ - до 89,6%. Поставки нефтепродуктов остались на прежнем уровне: средняя за 4 недели - 20,7 млн барр./день. В отсутствие значимых факторов для бурного роста цен на нефть мы рассчитываем на некоторую коррекцию и постепенное сокращение спекулятивного навеса. Оптимальным ориентиром на четверг представляется диапазон $78-80 за баррель Brent", - отмечает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

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