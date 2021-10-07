Идея дня: стоит обратить внимание на бумаги Магнита и Fix Price - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги "Магнита" и Fix Price, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Рост стоимости акции может повысить ее долю в портфеле выше оптимального уровня. В текущей ситуации мы считаем правильным ребалансировать долю "Газпрома" и обратить внимание на потенциальных бенефициаров более высокой инфляции (статистика Росстата в среду показала ускорение роста инфляции), таких как "Магнит" и Fix Price", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.