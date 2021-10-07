Доходность ОФЗ срочностью 1-10 лет может сместиться в диапазон 7,5-8,0% в ближайшие дни - ПСБ

Доходность рублевых облигаций срочностью 1-10 лет может сместиться в диапазон 7,5-8,0% годовых в ближайшие дни, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Вышедшая в среду статистика Росстата, указывающая на ускорение роста инфляции, усиливает вероятность более агрессивного повышения ключевой ставки ЦБ РФ (до 7,5% и выше), что негативно для ОФЗ. На этом фоне в ближайшие дни доходность ОФЗ срочностью 1-10 лет может сместиться в диапазон 7,5-8,0% годовых", - отмечает эксперт.

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