Возможна консолидация цены нефти около $80-81/барр. в четверг - Sber CIB

Возможна консолидация котировок нефти марки Brent около уровней $80-81 за баррель на торгах в четверг, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Нефть марки Brent подешевела в среду с $83,5 до $80,6 за баррель. Негативными факторами стали данные о росте товарных запасов углеводородов в США, ожидания, что США используют нефть из стратегического резерва и заявление Владимира Путина о планах России увеличить экспорт газа. Скорее всего, котировки стабилизируются около $80-81 за баррель", - отмечают в инвестбанке.

"Ситуация на валютном рынке спокойная, но есть предпосылки для ослабления доллара. Конгресс США готовится повысить лимит госдолга, хотя и временно, что будет позитивно для рискованных активов. В этих условиях рубль может приблизиться к 72 руб./$1", - указывают эксперты Sber CIB.

Рынок рублёвого госдолга в четверг покажет смешанную динамику - с одной стороны, ожидается укрепление рубля, с другой - инфляция в России остаётся высокой, отмечают аналитики.

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