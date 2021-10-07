Ключевые события четверга в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут ФРС, ЕЦБ, корпоративные новости и макростатистика:

- Сбербанк опубликует результаты по РСБУ за январь-сентябрь;

- "Совкомфлот" проведёт "День инвестора";

- ФРС США и ЕЦБ проведут двухдневную конференцию по инфляции. ЕЦБ опубликует протокол последнего заседания (14:30 МСК).

- В США будут представлены еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице (15:30 МСК), в РФ - по золотовалютным резервам.

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