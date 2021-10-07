Вероятен возврат рубля в диапазон 72,5-74,5 руб./$1 к концу текущей недели - ПСБ

Вероятен возврат пары доллар/рубль в диапазон 72,5-74,5 руб./$1 к концу текущей недели, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Тенденция к плавному укреплению рубля была прервана в среду. Неспособность нефти марки Brent закрепиться выше $83 за баррель и достаточно резкий откат нефтяных котировок от многолетних пиков привели к повышению волатильности российской валюты. Тем не менее доллар смог завершить торги чуть ниже отметки 72,5 руб./$1, получив вечером в среду, как и валюты развивающихся стран, поддержку от перешедшего к восстановлению американского фондового рынка, - отмечают эксперты ПСБ. - Преобладание оптимистичных настроений на глобальных фондовых рынках в четверг утром окажет поддержку рублю, и в первой половине дня он постарается удержаться в диапазоне 72-72,5 руб./$1. Однако, учитывая смешанные сигналы с товарных рынков и ожидания сильных данных по рынку труда в США в пятницу, считаем вероятным возврат пары доллар/рубль в наш целевой диапазон 72,5-74,5 руб./$1 к концу недели".

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