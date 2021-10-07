Индекс Мосбиржи начнет торги четверга с повышения на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, начнет торговую сессию в четверг с повышения в пределах 0,1-0,4% с вероятным переходом затем к консолидации, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 4175-4190 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 4160, 4150 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 4200, 4220 пунктов. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Явные стимулы для возобновления агрессивных покупок в акциях российских компаний пока отсутствуют", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает эксперт инвесткомпании. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость для локального рынка акций, по его мнению, будут иметь еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК).

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