Рынок акций РФ начнет торги в четверг с роста - "Алор Брокер"

Российский рынок акций начнет торговую сессию в четверг с роста, однако сильный и уверенный рост маловероятен, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Фьючерсы на индексы США утром в четверг прибавляют около трети процента, так что рынок акций РФ откроется ростом, отскочив от отметки 4170 пунктов по индексу Мосбиржи, которая стала теперь поддержкой. Однако на сильный и уверенный рост мы особо не рассчитываем, мешать ему будет прежде всего снизившаяся стоимость нефти. Очень сильно в текущий момент выглядит банковский сектор, акции компаний которого и в среду торговались намного "лучше рынка". Ждем продолжения его роста в четверг. В плюсе в среду закрылись и бумаги черных металлургов, но пока в них мы видим лишь отскок после сильных распродаж на решении властей увеличить налоговую нагрузку на отрасль со следующего года. Новых покупок бумаг сектора мы делать не рекомендуем, поскольку не уверены в продолжении роста", - пишет эксперт инвесткомпании.

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