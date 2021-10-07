Риски ухода цены нефти ниже $80/барр. в ближайшие дни высоки - BCS Express

Риски ухода цены нефти марки Brent ниже $80 за баррель в ближайшие дни достаточно высокие, считают аналитики BCS Express.

"Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent в среду вновь обновила максимумы с 2018 года, сходив к $83,5 за баррель, но затем началась волна коррекции. В результате на дневном графике сформировалась не самая позитивная картина, так как в среду был полностью отыгран весь рост вторника. Сейчас цена фьючерсов на нефть марки Brent находится выше $80, но риски спуска ниже этой отметки в ближайшие дни достаточно высокие, - указывают эксперты инвесткомпании. - Утром четверга от более сильного снижения сдерживает фактор позитивной динамики фьючерсов на американские и европейские рынки акций. Участники рынка положительно оценивают новости о том, что демократы приняли в среду предложение лидера республиканцев Митча Макконнелла о временном решении вопроса с потолком госдолга".

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