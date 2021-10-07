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07 октября 2021 года 09:33

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 7 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы, открывшие торги в среду резким снижением, развернулись к росту в последние часы сессии. Фондовые индексы США начали сессию в минусе на фоне растущих опасений ускорения инфляции в условиях подъема цен на нефть, неопределенности ситуации с лимитом госдолга, а также ожиданиями скорого сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС).

Американский президент Джо Байден заявил о необходимости срочного повышения лимита госдолга США в ходе встречи в Белом доме с представителями крупных банков и компаний в среду. Допустив дефолт по долгу, США "нанесут себе ранения, которые могут привести к обвалу рынков, уничтожить пенсионные накопления американцев, и будут стоить экономике рабочих мест", заявил Байден. "Нам нужно действовать", - сказал он. Конгрессу необходимо одобрить повышение лимита госдолга США до 18 октября - даты, которую министр финансов страны Джанет Йеллен назвала "крайним сроком". Йеллен, также присутствовавшая в среду на встрече в Белом доме, вновь подтвердила, что после 18 октября у ее ведомства закончатся средства.

Поддержку фондовому рынку США в среду оказала информация, что лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл предложил демократам краткосрочное решение проблемы. Республиканцы позволят демократам провести с помощью обычных процедур "экстренное увеличение лимита госдолга на фиксированную сумму, которая покроет расходы государства" до декабрьского дедлайна, заявил Макконнелл. Ранее республиканцы блокировали одобрение законопроекта о повышении потолка госдолга, настаивая, что демократы, планирующие столь крупные расходы, должны сами нести всю ответственность за это.

Биржевые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона вернулись в четверг к росту вслед за положительным завершением торговой сессии в США накануне. Инвесторы следят за темпами экономического восстановления после пандемии коронавирусной инфекции в регионе. Смутными остаются и экономические перспективы Японии. Несмотря на то, что новый премьер-министр страны Фумио Кисида пообещал увеличить доходы, остается не ясным, как он планирует это сделать. Аналитики полагают, что увеличение госрасходов приведет к росту госдолга, а не к ускорению темпов восстановления. Ожидается, что Кисида выступит с речью по поводу своей дальнейшей политики в конце этой недели.

Японский Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,59% после снижения по итогам 8 сессий подряд. Южнокорейский индекс Kospi увеличивается на 1,6%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,7%. Гонконгский индекс Han Seng к 8:15 мск поднялся на 2,3%. Акции китайской девелоперской Chinese Estates Holdings, которая является одним из основных акционеров обремененной долгами China Evrgrande Group, растут в ходе торгов на 31,4% на новостях о том, что компании поступило предложение о продаже от Solar Bright Ltd, в рамках которого застройщик оценен в 1,91 млрд гонконгских доллара ($245,3 млн). Биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Цены на нефть продолжают опускаться в четверг утром после падения почти на 2% накануне на фоне роста запасов в США, а также снижения стоимости газа на обещаниях России увеличить поставки в Европу. Согласно докладу министерства энергетики страны, опубликованному в среду, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей - до 420,89 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов на 1 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts - на 200 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина в США выросли на прошлой неделе на 3,26 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 396 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 400 тыс. баррелей и падение запасов дистиллятов на 750 тыс. баррелей.

На этом фоне стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 МСК в четверг составила $81,03 за баррель, что на 0,06% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 1,8% - до $81,08 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $76,98 за баррель, что на 0,58% ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на 1,9% - до $77,43 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,016 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,579 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 октября снизился всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,004%, поднявшись до 726,22 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "РЖД-28" (+0,18%), "Сбербанк-001Р-SBER17" (+0,13%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-15" (-0,29%), "Альфа-Банк-002Р-10" (-0,27%) и "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная "дочка" ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) установило ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 8,25% годовых. Данный выпуск объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года был размещен в октябре 2019 года по ставке 8,5% годовых. Ставка 2-7-го купонов плавающая, она пересматривается каждые полгода и рассчитывается по формуле: ключевая ставка + 1,5 процентного пункта. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 11,34% от номинала гасятся каждые полгода с 1-го по 6-й купон, в дату выплаты 7-го купона будет выплачено 31,96% от номинала.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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