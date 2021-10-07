Возможна коррекция цены акций Газпрома к 360-365 руб. в краткосрочной перспективе - "Русс-Инвест"

Возможна коррекция котировок акций "Газпрома" к уровням 360-365 рублей за штуку в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Газпром" сохранил прогноз по добыче газа на 2021 год в объеме более 510 млрд кубометров, объем добычи в четвертом квартале будет зависеть от спроса. За последние три квартала объем добычи увеличился на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 378,1 млрд кубометров. В реальном выражении рост составил 55,7 млрд кубометров, превзойдя уже по итогам 9 месяцев озвученные ранее прогнозы на полный 2021 год. В 2020 году "Газпром" добыл 453,5 млрд кубометров газа. Рекордные показатели компании, вследствие положительного эффекта от роста цен на газ уже во многом учтены рынком, поэтому ожидаемо сильные результаты по итогам года могут оказать ограниченное влияние на динамику акций. Что касается технической картины "Газпрома", то высокий уровень перекупленности акций, а также "медвежья" дивергенция на RSI увеличивают вероятность локальной коррекции котировок в краткосрочной перспективе в ценовой диапазон 360-365 рублей за акцию", - отмечает аналитик инвесткомпании Евгений Колесников.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.