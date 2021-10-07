Индекс Мосбиржи откроет торги четверга, скорее всего, в плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, в плюсе на умеренно позитивном внешнем фоне, сложившемся к утру, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Утром четверга складывается в целом неплохой внешний фон. Индекс Мосбиржи на вечерней сессии в среду отскочил с 4170 до 4210 пунктов вслед за ростом американского рынка акций. С утра фьючерсы на западные индексы торгуются в плюсе. Не наблюдается роста лишь по нефти. На обновление максимумов среды по индексу Мосбиржи в районе 4267 пунктов пока рассчитывать сложно. Пиковый объем торгов на таких дневных свечках часто выступает точкой временного слома тенденции", - пишет аналитик инвесткомпании.

Карпунин обращает внимание, что отличительной чертой последних сессий является высокая амплитуда колебаний - всплеск волатильности наблюдается как на российском рынке акций, так и на других площадках.

Эксперт также отмечает, что ускорение статистика Росстата по инфляции, показавшая ее ускорение - негатив не только для устойчиво падающего рынка рублевых облигаций, но и для акций.

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