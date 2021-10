Brent подешевела до $80,78 за баррель

Американские фондовые индексы развернулись к росту в последние часы сессии в среду. Биржевые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона вернулись в четверг к росту. Цены на нефть продолжают опускаться в четверг.

Американские фондовые индексы, открывшие торги в среду резким снижением, развернулись к росту в последние часы сессии.

Dow Jones Industrial Average, падение которого в ходе торгов достигало 459 пунктов, завершил день ростом на 102 пункта, показав, таким образом, самый резкий разворот с 21 декабря 2020 года, пишет MarketWatch.

Фондовые индексы США начали сессию в минусе на фоне растущих опасений ускорения инфляции в условиях подъема цен на нефть, неопределенности ситуации с лимитом госдолга, а также ожиданиями скорого сворачивания программы выкупа активов Федеральной резервной системой (ФРС).

Американский президент Джо Байден заявил о необходимости срочного повышения лимита госдолга США в ходе встречи в Белом доме с представителями крупных банков и компаний в среду.

Допустив дефолт по долгу, США "нанесут себе ранения, которые могут привести к обвалу рынков, уничтожить пенсионные накопления американцев, и будут стоить экономике рабочих мест", заявил Байден. "Нам нужно действовать", - сказал он.

Конгрессу необходимо одобрить повышение лимита госдолга США до 18 октября - даты, которую министр финансов страны Джанет Йеллен назвала "крайним сроком". Йеллен, также присутствовавшая в среду на встрече в Белом доме, вновь подтвердила, что после 18 октября у ее ведомства закончатся средства.

Поддержку фондовому рынку США в среду оказала информация, что лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл предложил демократам краткосрочное решение проблемы.

Республиканцы позволят демократам провести с помощью обычных процедур "экстренное увеличение лимита госдолга на фиксированную сумму, которая покроет расходы государства" до декабрьского дедлайна, заявил Макконнелл.

Ранее республиканцы блокировали одобрение законопроекта о повышении потолка госдолга, настаивая, что демократы, планирующие столь крупные расходы, должны сами нести всю ответственность за это.

Позитивным для американского рынка акций в среду также стал отчет отраслевой организации Automatic Data Processing (SPB: ADP) Inc. (ADP), показавший рост числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре на 568 тыс. при прогнозе Уолл-стрит на уровне 425 тыс. В то же время ADP пересмотрела августовские данные в худшую сторону: количество рабочих мест в позапрошлом месяце увеличилось на 340 тыс., а не на 374 тыс., как сообщалось ранее.

Официальные данные по американскому рынку труда за сентябрь будут обнародованы в эту пятницу в 15:30 мск. Аналитики в среднем прогнозируют рост числа рабочих мест в Штатах на 500 тыс. и снижение безработицы до 5,1% с 5,2%.

Сентябрьские темпы роста занятости, вероятно, будут достаточными, чтобы Федрезерв мог начать сворачивание программы выкупа активов в этом году, отмечают эксперты.

Трейдеры также внимательно следят за рынком казначейских облигаций США, доходности которых существенно выросли за последнее время. Процентная ставка 10-летних US Treasuries, поднимавшаяся в среду до максимальных с июня 1,58%, снизилась к закрытию рынка до 1,524%.

Акции технологических компаний больше других реагируют на рост доходностей американских госбумаг, поскольку в их котировки обычно закладываются перспективы быстрого увеличения прибылей, а повышение ставок делает потенциальные будущие прибыли менее ценными.

Стоимость бумаг Facebook Inc. (SPB: FB) к закрытию рынка увеличилась на 0,2%. Компания замедлила запуск новых продуктов в последние дни после публикации газетой The Wall Street Journal серии статей на основе внутренних документов компании, переданных ей бывшей сотрудницей Facebook Фрэнсис Хаген, сообщило в среду издание со ссылкой на свои источники. Главным выводом, который сделали журналисты WSJ из полученных документов, стало то, что Facebook очень хорошо осведомлена о "токсичных" последствиях использования соцсети, но не решает существующие проблемы.

Источники газеты сообщают, что топ-менеджеры Facebook также отложили работу над уже существующими проектами. Более десяти человек, по их словам, заняты "репутационными проверками", в рамках которых оценивают, за что компания может быть подвергнута критике.

Акции Palantir Technologies подорожали по итогам торгов на 1,6% на информации о том, что производитель программного обеспечения получил оборонный контракт на сумму $823 млн.

Котировки бумаг American Airlines Group (SPB: AAL), JetBlue Airways Corp. и Delta Air Lines (SPB: DAL) снизились на 4,3%, 2,7% и 1,5% соответственно на ожиданиях роста топливных расходов авиакомпаний в связи с подъемом цен на нефть.

Аналитики Goldman Sachs ухудшили прогноз для сферы авиаперевозок в США на конец текущего года и следующий год, а также понизили рекомендации для акций American Airlines и JetBlue.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду поднялся на 102,32 пункта (0,3%) и составил 34416,99 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 17,83 пункта (0,41%) - до 4363,55 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 68,08 пункта (0,47%) и составил 14501,91 пункта.

Биржевые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона вернулись в четверг к росту вслед за положительным завершением торговой сессии в США накануне.

Биржи материкового Китая закрыты на этой неделе в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР.

Инвесторы следят за темпами экономического восстановления после пандемии коронавирусной инфекции в регионе. По мнению старшего директора рейтингового агентства Fitch Стефана Шварца, региональная экономика начнет восстанавливаться после ускорения процесса вакцинации в Азии, что приведет к снятию ограничений, введенных из-за распространения COVID-19.

Однако страны Южной и Юго-Восточной Азии, где темпы вакцинации по-прежнему не высоки, остаются уязвимыми перед трудностями, связанными с пандемией. Другим риском для региона также являются проблемы в секторе недвижимости Китая, передает слова аналитика MarketWatch.

"Замедление роста в Китае вместе с ожидаемым сокращением программы выкупа активов в США могут иметь широкие негативные последствия, особенно для развивающихся экономик региона", - подчеркнул Шварц.

Смутными остаются и экономические перспективы Японии. Несмотря на то, что новый премьер-министр страны Фумио Кисида пообещал увеличить доходы, остается не ясным, как он планирует это сделать. Аналитики полагают, что увеличение госрасходов приведет к росту госдолга, а не к ускорению темпов восстановления, пишет MarketWatch. Ожидается, что Кисида выступит с речью по поводу своей дальнейшей политики в конце этой недели.

Гонконгский индекс Han Seng к 8:15 мск поднялся на 2,3%.

Акции китайской девелоперской Chinese Estates Holdings, которая является одним из основных акционеров обремененной долгами China Evrgrande Group, растут в ходе торгов на 31,4% на новостях о том, что компании поступило предложение о продаже от Solar Bright Ltd, в рамках которого застройщик оценен в 1,91 млрд гонконгских доллара ($245,3 млн).

Больше всего на гонконгской бирже дорожают акции технологических компаний - Meituan (+7,5%), Alibaba Group Holding Ltd. (+5,1%), Tencent Holdings Ltd. (+3,5%) и Xiaomi Corp. (+3%).

Котировки бумаг китайских нефтегазовых компаний перешли к снижению вслед за ценами на нефть. Акции PetroChina Co. Ltd. и CNOOC Ltd. дешевеют на 3,6%, China Petroleum & Chemical Corp. - на 0,3%.

Японский Nikkei 225 растет на 0,8% после снижения по итогам 8 сессии подряд.

Стоимость почтового сервиса Японии Japan Post Holdings Co. Ltd. снижается на 0,5%. Правительство планирует продать часть из своего пакета акций компании для привлечения средств на инвестирование в восстановительные проекты после землетрясения марта 2011 года.

Южнокорейский индекс Kospi увеличивается на 1,6%.

Стоимость автопроизводителя Hyundai Motor Co. растет на 3,6%, другого представителя отрасли Kia Corp. - на 6%. Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличивается на 0,4%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,7%.

На австралийской бирже дорожают акции платежного сервиса Openpay Group Ltd. (+11,4%). Сервис привлек $271,4 млн от Goldman Sachs Group и Atalaya Capital Management на финансирование предстоящего запуска платформы в США.

Цены на нефть продолжают опускаться в четверг после падения почти на 2% накануне на фоне роста запасов в США, а также снижения стоимости газа на обещаниях России увеличить поставки в Европу.

Согласно докладу министерства энергетики страны, опубликованному в среду, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,35 млн баррелей - до 420,89 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов на 1 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts - на 200 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 1,5 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $80,78 за баррель, что на $0,3 (0,37%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,48 (1,8%) - до $81,08 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $76,8 за баррель, что на $0,63 (0,81%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на $1,5 (1,9%) - до $77,43 за баррель.

Товарные запасы бензина в США выросли на прошлой неделе на 3,26 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 396 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 400 тыс. баррелей и падение запасов дистиллятов на 750 тыс. баррелей.

По крайней мере, один технический индикатор указывал на возможность отката цен на нефть на этой неделе. Индекс относительной силы (relative strength index, RSI, 14-дневный) для WTI, оценивающий, насколько быстрым является рост или падение цен, в понедельник поднялся до 70 пунктов, что говорит о перепроданности рынка, пишет Bloomberg.

"Высокие цены не энергоносители в основном обусловлены недостатком поставок, и, вероятно, ситуация изменится после зимы, - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли. - Я считаю обоснованными текущие цены на нефть, но по-прежнему сомневаюсь, что они могут подняться к $100 за баррель".